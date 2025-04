¿Desembolso sorpresa?: Caputo confía en que lleguen más de u$s10.000 millones tras acuerdo con el FMI

Hubo alivio en el equipo económico, este martes, tras el cierre del mercado cambiario: el Banco Central volvió a comprar divisas por primera vez después de 11 ruedas consecutivas. Fueron u$s53 millones; apenas el 3% de lo perdido en las últimas dos semanas.

Sin embargo, la cuestión central es que, por fin, el Gobierno pudo mostrar una reversa en la dinámica cambiaria. Lo hizo después del anuncio de que el FMI se comprometió a transferir u$s8.000 millones apenas se rubrique el acuerdo.

Todavía no hay una fecha precisa para esa firma, pero la idea original era hacerlo hacia finales de este mes, cuando se lleve a cabo la asamblea anual del organismo en Washington.

No se descarta, no obstante, que el desembolso inicial sea superior a lo sugerido a comienzos de la semana por Kristalina Georgieva. Cerca de Luis Caputo creen posible que ese giro supere los u$s10.000 millones.

Más de u$s10.000 millones: la apuesta de Luis Caputo

Los u$s8.000 millones sugeridos por Georgieva representan un monto superior a lo que había trascendido en la previa al anuncio.

La apuesta en el equipo económico es que el giro del FMI sea reforzado y poder superar los u$s10.000 millones como desembolso inicial.

Por un lado, ya están avanzadas las negociaciones con los organismos multilaterales, como el BID, el Banco Mundial y la CAF, que podrían sumar unos u$s2.000 millones al principio, sobre un acuerdo global más grande.

Los diálogos a máximo nivel ya se iniciaron, pero deben completarse con hechos concretos. Esos organismos suelen acompañar los programas del Fondo, pero exigen programas muy concretos: obras públicas o políticas sociales puntuales que suelen ser financiadas por esos organismos.

Para la administración Milei, esa condicionalidad resulta determinante. El Presidente levantó una bandera política con base en la eliminación de la obra pública y la cancelación de planes sociales, algunos de ellos financiados por los organismos internacionales.

Javier Milei viaja a Estados Unidos: busca mayor respaldo de Donald Trump

Tampoco se descarta que el propio Fondo Monetario acceda a un primer desembolso más grande. Que esos u$s8.000 millones sea más voluminoso. La decisión, claro está, es más política que técnica.

En las últimas horas, se intensificaron las gestiones a primer nivel con la administración Trump.

De hecho, Javier Milei y Luis Caputo viajarán hoy mismo hacia los Estados Unidos para otro cara a cara con Trump.

El encuentro se concretará en la residencia Mar-a-Lago, propiedad del mandatario estadounidense, en Palm Beach, Florida.

A su vez, en otro encuentro de primer nivel, que demuestra el lazo cercano entre ambos países, el canciller Gerardo Werthein se reunió este martes con el secretario de Estado de los Estados Unidos, Marco Rubio, en Washington.

En el mismo momento en que sucedía esta reunión en Washington, una congresista republicana cercana a Rubio refrendó una carta pública al secretario del Tesoro, Scott Bessent, para pedirle que Estados Unidos apoye un desembolso inicial del Fondo Monetario por u$s15.000 millones, prácticamente el doble de lo anunciado por Georgieva.

Créditos: ¿hay otras fuentes además del FMI?

Otra de las versiones que circuló en las últimas horas en bancos de Wall Street refería a la posibilidad de que el Gobierno negocie un nuevo repo con bancos internacionales, una jugada que podría explorarse en las próximas semanas.

Eso sí: para concretar esa operación, el Gobierno necesita primero que baje el índice de "riesgo país", que sufrió una escalada en las últimas semanas.

De los 560 puntos que mostraba a finales de enero, ayer llegó a los 823 puntos. En el Gobierno confían en que la concreción del acuerdo con el FMI dará lugar a un fuerte descenso.

Federico Furiase, director del BCRA, dio precisiones de la visión que tiene el Gobierno sobre este momento en el mercado cambiario.

"No nos preocupa la volatilidad. Para tener dimensión, el dólar pasó de la zona de $1.150 en enero a la zona de $1.300. Cuando ajustamos por inflación los diferentes picos de volatilidad en el kirchnerismo, tomamos mayo de 2020, julio 2022, octubre 2023, el dólar tuvo niveles de $3200-$3800. Lo que está pasando ahora es un escenario de volatilidad, no es una corrida. No hay un problema de fundamentos. Lo inminente de un acuerdo con el FMI genera cierta incertidumbre porque en la historia argentina se recurrió cuando se tenía problemas presupuestarios o para financiar déficit en cuenta corriente."

* Para www.iprofesional.com