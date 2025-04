Jorge Rial rompió el silencio sobre More, furioso y desesperado: "Se tiene que defender..."

Jorge Rial atraviesa uno de los momentos más difíciles de su vida, y esta vez, el dolor le llega desde adentro: su hija More Rial está en el ojo de la tormenta judicial por su presunta participación en una banda dedicada a robos en casas de zona norte. Lo que comenzó como un escándalo en enero, con su detención y posterior liberación, ahora escala a un nivel aún más grave tras la filtración de conversaciones de WhatsApp que la incriminan como líder de la banda. Rial, quien retomó contacto con su hija tras su detención, ahora está agotado, decidió hablar y su mensaje fue contundente.

Los chats, difundidos por Martín Candalaft en "DDM", pintan un panorama oscuro para Morena. Lejos de ser una simple acompañante, los mensajes sugieren que coordinaba los robos e incluso planeaba utilizar la camioneta de su padre para concretarlos. Pero lo más impactante es otra confesión: "En una charla, ella confiesa que utiliza a su bebé para ir a robar como coartada para que no la detengan", reveló el periodista. La Justicia ahora evalúa si fue la mente detrás de varias entraderas.

Ante el escándalo, Rial no pudo contener su frustración. Consultado por Evelyn Von Brocke, soltó: "Se tiene que defender ella sola”, y remató con dureza: “En realidad, no tendría que haber hecho nada de todo esto". Sus palabras reflejan no solo enojo, sino también una profunda decepción. El conductor, que antes la apoyó pagando su defensa con Alfredo Burlando y cuidando a su nieto Amadeo, parece haber llegado a un límite.

El drama familiar no para ahí. Yanina Latorre reveló en “Sálvese quien pueda” que Rial quiere tomar una medida drástica: quedarse con la custodia del pequeño Amadeo. "Hoy me contaron que Rial habría dicho entre su entorno que tiene ganas de sacarle el bebé a More, porque esto es una locura", afirmó. No es la primera vez que intenta intervenir: con Francesco, su otro nieto, no lo logró, ya que Morena lo dejó al cuidado de su ex, Facundo Ambrosioni, en Córdoba.

Mientras los tribunales avanzan en la causa, la relación entre padre e hija parece ir en picada. Morena, cada vez más comprometida, enfrenta no solo a la Justicia, sino también el desengaño de quien fue su principal sostén. Rial, por su parte, divide su dolor entre la impotencia y la determinación de proteger a su nieto. ¿Será este el final de una relación ya fracturada? La respuesta, en los próximos capítulos.

