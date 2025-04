La desgarradora noticia del actor que dio vida a Mark Sloan en Grey's Anatomy

Eric Dane, reconocido por interpretar a Mark Sloan en Grey’s Anatomy como también por formar parte del elenco de Euphoria, confirmó públicamente que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta las neuronas motoras y deteriora la función muscular.

El actor de 52 años compartió la noticia en una entrevista con la revista People, donde se mostró sereno y acompañado por sus seres queridos. “Me diagnosticaron ELA. Estoy agradecido de tener a mi querida familia a mi lado mientras navegamos por este nuevo capítulo”, expresó Dane.

Como era de esperarse, la noticia generó un gran impacto y también una ola de mensajes de apoyo por parte de colegas, fans y organizaciones que visibilizan la lucha contra esta dura enfermedad.

Dane está casado con la actriz Rebecca Gayheart, con quien tiene dos hijas: Billie Beatrice, de 15 años, y Georgia Geraldine, de 13. En su declaración también pidió respeto a su privacidad y la de su familia: “Les ruego amablemente que nos den privacidad durante este tiempo”.

¿Eric Dane volverá en la temporada 3 de “Euphoria”?

A pesar del difícil diagnóstico, Dane contó que no tiene intenciones de alejarse de los sets. De hecho, confirmó que continuará trabajando en la tercera temporada de Euphoria, donde interpreta a Cal Jacobs. “Me siento afortunado de poder seguir trabajando y espero regresar al set la próxima semana”, anunció con entusiasmo.

El compromiso del actor con su carrera ha sido constante a lo largo de los años, y su determinación para seguir adelante, incluso en un contexto tan desafiante, refleja su pasión y profesionalismo.

La ELA —también conocida como enfermedad de Lou Gehrig— es una patología incurable que provoca una parálisis progresiva de los músculos. Según la Clínica Mayo, los primeros síntomas suelen incluir debilidad muscular, espasmos o dificultades para hablar. Con el tiempo, afecta funciones vitales como caminar, alimentarse o respirar. Aunque el promedio de sobrevida es de tres a cinco años tras el diagnóstico, algunos pacientes, como Stephen Hawking, han vivido varias décadas con la enfermedad.

La salida de “Grey’s Anatomy” y su lucha contra la adicción

En paralelo, Dane también habló sobre su salida de Grey’s Anatomy. En el pódcast Armchair Expert, conducido por Dax Shepard, reveló que su partida no fue por decisión propia. “Creo que fui despedido”, afirmó, y explicó que la cadena ABC decidió prescindir de él por razones económicas. Sin embargo, también reconoció que su lucha contra la adicción al alcohol jugó un rol.

“Estaba luchando contra la adicción. No me dejaron ir por eso, aunque definitivamente no ayudó”, dijo. Dane, que había estado sobrio durante tres o cuatro años, recayó durante la huelga del Sindicato de Guionistas en 2007. “Si tomás los ocho años completos que estuve en Grey’s Anatomy, estuve jodido más tiempo del que estuve sobrio”.

El actor recordó con afecto a Shonda Rhimes, la creadora de la serie, a quien agradeció por su respaldo: “Nos protegió pública y privadamente. Amo a Shonda Rhimes, ella me cuidó”. Sobre su salida, comentó que no fue una despedida formal: “No fue como ‘Estás despedido’, fue simplemente ‘No vas a volver’”.

Eric Dane dejó la serie al final de la octava temporada. Su personaje, el Dr. Sloan, murió en el inicio de la novena, tras un accidente aéreo. Hoy, lejos de aquel galán que enamoró a millones, el actor enfrenta uno de los mayores desafíos de su vida, decidido a hacerlo con coraje, dignidad y rodeado del amor de su familia y seguidores.

