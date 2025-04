“La república está en peligro”: Elisa Carrió reapareció, cruzó a Macri, criticó a Milei y confirmó que será candidata

En una entrevista a fondo con Luis Novaresio por A24, la líder de la Coalición Cívica, Elisa “Lilita” Carrió, reapareció en la escena política con un fuerte diagnóstico sobre el estado institucional del país, durísimas críticas a Mauricio Macri, definiciones demoledoras sobre Javier Milei y una confirmación que sacude el tablero electoral: será candidata en las próximas elecciones legislativas.

“La república está en peligro, no solo en Argentina, sino en gran parte del mundo”, advirtió Elisa Carrió, al trazar un paralelismo entre los avances autoritarios globales y la situación local. “Hay riesgo de autocracia, acá y en el mundo. En todas las naciones hubo un desgaste enorme de las repúblicas. La desindustrialización y la caída de las clases medias generan resentimiento social. Eso lo estamos viendo”, alertó.

Críticas a Macri: “Disolvió Juntos por el Cambio”

Carrió también dedicó una parte importante de la entrevista a cuestionar el rol que tuvo el expresidente Mauricio Macri en el quiebre de la coalición opositora. “No, dejé de hablar con él, pero sí le mando saludos a su familia, a Juliana, esa nena divina. Yo quise lo mejor de él, pero tiene una sombra terrible”, dijo.

Y fue más allá: “Con su jugada, disolvió Juntos por el Cambio. Él aniquiló a Horacio Rodríguez Larreta. Usó a Patricia Bullrich. Hizo todo eso por ambición”.

Sobre Milei: “Un actor con talento para serlo”

Al referirse al presidente Javier Milei, Elisa Carrió fue categórica: “Es un actor, un gran actor, y tiene con qué para serlo. Pero la política del desprecio al otro es parte de esa invención”.

En esa línea, apuntó también contra los sectores que “inventan candidatos” y promueven discursos “regresivos y peligrosos”. “Yo veo con preocupación lo que pasa en los Estados Unidos. Ganó un gánster, Donald Trump”, disparó.

Confirmación: vuelve a la arena electoral

Frente a la consulta de Novaresio sobre su futuro político, la exdiputada no dudó: “Voy a ser candidata. Creo que hay que tener gente formada en el Congreso, por si viene una crisis. No me puedo quedar mirando desde afuera”.

Despedida al papa Francisco

A pesar de haber declarado en más de una ocasión que “los papas no significan nada” para ella, Elisa Carrió hizo una excepción con Jorge Bergoglio. “Francisco tenía un compromiso diferente. Era un amigo”, reconoció, visiblemente emocionada por su fallecimiento.

El día en que se confirmó su muerte, Carrió escribió un sentido mensaje en redes sociales: “Francisco, marchaste luego de dar la bendición de Pascua de Resurrección. Dios te tenga en la gloria. Hasta siempre, querido amigo, descansa en paz”.

