Ante el fracaso en las políticas de seguridad vial, Viotti recurre a Gendarmería

La seguridad vial es una de las cuentas pendientes que tiene Viotti, lamentablemente son errores que se pagan muy caro, en oportunidades con la vida de los rafaelinos. Desde que asumió, el intendente no pudo encontrar ningún tipo de solución a este flagelo que significan los accidentes de tránsito, tampoco se hizo mucho para que los mismos disminuyeran. Por ahora solo una esporádica publicidad como la única acción encarada desde el municipio. Desde estas paginas muchas veces reclamamos que se implementen acciones concretas y drásticas para prevenir los accidentes que día a día se producen en la ciudad. Ahora al parecer Viotti toma algo de conciencia y al menos convocó a una institución prestigiosa, que si bien su tarea no debe ser hacer control de tránsito, al menos va a servir si realmente se encara con responsabilidad y eficiencia. La accidentología es una de las tareas pendientes de Viotti, convocando a Gendarmería no soluciona nada, pero al menos se mueve un poco, nada más.

En ese marco, el intendente Leonardo Viotti se reunió con el jefe del Escuadrón Vial Rafaela de Gendarmería Nacional, Roque Sanabria.

El encuentro se llevó a cabo en Intendencia y también estuvieron el secretario de Prevención y Seguridad, Juan Martínez Saliba, y el secretario de Gobierno y Modernización, Germán Bottero.



Al respecto, Juan Martínez Saliba manifestó: «Mantuvimos una reunión con el jefe y el subjefe del Escuadrón Vial Rafaela para diagramar políticas de seguridad para la ciudad, en particular, enfocadas a las tareas de Gendarmería».

El secretario comentó: «Fue una reunión a agenda abierta que fue convocada por el intendente Leonardo Viotti y en donde concluimos en que es necesario y sumamente importante sostener la articulación con una fuerza nacional, como lo es Gendarmería, y que hace unos años atrás no estaba trabajando dentro de la ciudad».



«Hoy podemos contar con la colaboración de esta fuerza tanto en seguridad ciudadana como en la traza de la Ruta 34», afirmó Martínez Saliba.