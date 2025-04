Choque de planetas en Diputados por la comisión investigadora

Los siete reveses que afrontó el oficialismo el martes, en la última sesión de la Cámara de Diputados, no pasaron inadvertidos para la Casa Rosada. La primera derrota fue el quórum que consiguió la oposición, porque el titular del cuerpo, Martín Menem, descontaba que no reunían los 129 necesarios. El error de pronóstico abrió una caja de Pandora que incluyó seis votaciones adversas: desde la creación de una comisión investigadora por el caso $Libra, hasta una batería de interpelaciones que, por ahora, dejaron afuera a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Los coletazos de una sesión indeseada para el Gobierno dejaron lugar al rearme del oficialismo, que ahora busca por todos los medios posibles que la comisión creada el 8 de abril no nazca, no funcione o quede entrampada en discusiones sobre su funcionamiento y respecto a quiénes y de qué fuerzas políticas las integrarán. Para revertirlo, los impulsores de la última sesión quieren volver al recinto otra vez con el objetivo de corregir la ventana que salió a aprovechar el oficialismo.

Este viernes entraron en estado de alerta los principales bloques opositores que lograron los aprobación de la comisión hace menos de una semana. Menem aprovechó la definición que eligieron los impulsores de la comisión para cambiar su composición y limarle la mayoría que habían construido. “No está en discusión la capacidad de los bloques de reunirse en interbloques, ni tampoco la de acordar mayorías circunstanciales para tomar determinadas decisiones parlamentarias, lo que se discute es que ello se haga como una trampa”, advirtió la nota que los diputados Nicolás Massot y Oscar Agost Carreño de Encuentro Federal le enviaron a Menem. Cerca del destinatario de la misiva anticiparon que no cambiarán de posición y que no tiene ningún sustento legal. “Lo único que hicimos fue interpretar la norma que ellos redactaron. Si ahora se lamentan, lo hubieran pensado antes de escribirla y votarla en el recinto”, espetó un ladero de Menem ante las consultas de PERFIL.

Según la sesión de este martes la comisión fue creada por 128 votos a favor, 93 en contra y siete abstenciones. La fórmula que acordaron fue una integración de “dos diputados por bloque o interbloque de más de cinco miembros”, más “un diputado por bloque o interbloque que tenga cinco miembros”. Además agregaron que “por cada veinte diputados que integren dicho bloque o interbloque se sumará un miembro adicional”. Con esa fórmula queda una comisión de 24 miembros repartidos de la siguiente manera: seis de Unión por la Patria, tres de LLA, tres del PRO, tres de la UCR, dos de EF, dos de Democracia por Siempre, dos de Innovación Federal, dos de la Coalición Cívica y uno del FIT.

Este jueves, aprovechando esa definición, libertarios y macristas armaron dos interbloques. Uno quedó compuesto por el PRO y el Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y otro por LLA y el monobloque CREO de Paula Omodeo. De ese modo, en base a las normas para integrar la comisión, pueden sumar un lugar más para cada uno de los interbloques y contar con el número suficiente que les permita trabar el funcionamiento de la investigadora.

El plan para enmendar o corregir ese punto se podría poner en consideración el próximo martes 22, la fecha votada para interpelar al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, junto a los ministros de Justicia, Mariano Cúneo Libarona; y de Economía, Luis Caputo. Al día siguiente arranca la comisión y la idea es que antes de ese momento, puedan cerrar un error que el oficialismo está jugado en capitalizar, poroto a poroto. “Estamos preparando impugnaciones al cuarto miembro propuestos por cada uno de estos dos interbloques, ya que al momento de la votación de la resolución les correspondía solo tres a cada bancada. No vamos a permitir estas artimañas que son ilegales y también ilegítimas”, aseguraron en el bloque de DxS que preside Pablo Juliano.

* Para www.perfil.com