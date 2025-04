Pullaro anunció que la Convención Constituyente comenzará el 14 de julio

El gobernador precisó que “este es el momento para llevar adelante la reforma de una Constitución, que va a ser la más moderna y novedosa de la República Argentina”.

El gobernador Maximiliano Pullaro anunció este viernes que “estamos preparando los decretos reglamentarios de la ley para que la Convención Constituyente comience el día 14 de julio en la provincia de Santa Fe”; luego de participar del remate del primer lote de soja en la Bolsa de Comercio de Rosario.

Al respecto, el gobernador indicó que “tomamos las propuestas que hicieron algunos sectores que concurrieron a las reuniones que fueron convocadas por el Poder Ejecutivo; y entendemos que se tiene que hacer en el mes de julio”.

“La Reforma de Constitución tiene que ser ahora, porque hay cosas importantes que tenemos que cambiar”, afirmó Pullaro.

Asimismo, precisó que también se consideró “la propuesta de que no sólo se sesione en la capital provincial, sino que las comisiones puedan sesionar en las ciudades de Santa Fe y Rosario”.

A continuación, el mandatario santafesino detalló que “hay temas muy importantes que tenemos que tomar en este momento, como Ficha Limpia, porque para nosotros no es lo mismo que los corruptos puedan ser candidatos o no en la provincia; también la eliminación de los fueros parlamentarios, para que nadie más se esconda para no ser investigado o detenido; para terminar con los privilegios de la política y los cargos hereditarios; para hablar de seguridad en serio y que no sea una constitución garantista. La víctima es la sociedad y tiene que quedar plasmado de qué manera el Estado va a tener herramientas para controlar la calle y la cárcel”.

“Este es el momento para llevar adelante la reforma de una Constitución nueva, que va a ser la más moderna y novedosa de la República Argentina”, concluyó Pullaro.