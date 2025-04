Pullaro busca la llave para su reelección, el peronismo va dividido y los libertarios debutan sin aliados

Hoy Santa Fe abrirá el calendario electoral con la votación para la integración de la Convención Constituyente y las PASO para cargos locales. Lo particular de estos comicios es la candidatura del gobernador Maximiliano Pullaro, quien encabeza la lista de Unidos para Cambiar Santa Fe. En su caso, esta instancia representará una oportunidad para poner en valor su gestión y, además, buscará garantizar la mayor cantidad de convencionales para avanzar con la posibilidad de ser reelecto. Enfrentará a un peronismo dividido y a La Libertad Avanza, que competirá por primera vez en territorio santafesino y sin aliados.

La elección estará centrada en la posibilidad de avanzar con la reforma de la Constitución Provincial, que se intentó sin éxito en los últimos años. Entre los cambios que se pondrán en discusión, el que genera mayores tensiones es la posibilidad de que el gobernador sea habilitado para la reelección, algo que actualmente está prohibido por la carta magna santafesina, al igual que en Mendoza. En Santa Fe, el mandato es de cuatro años sin posibilidad de renovación inmediata.

Pullaro buscará aprovechar la instancia para medir fuerzas y ratificar el rumbo de su gobierno. La coalición que lo respalda reúne a once partidos: la Unión Cívica Radical (UCR), el PRO, el Partido Socialista, el Partido Demócrata Progresista, Creo, la Ucede, el Partido Unir, Una Nueva Oportunidad, Unidos, el GEN, Hacemos y el Partido Demócrata Cristiano.

La figura de Mauricio Macri también estará en juego. El ex presidente sigue de cerca los movimientos de su fuerza política en Santa Fe, ya que la vicegobernadora Gisela Scaglia, referente del PRO local, forma parte del armado que representa una de las apuestas clave del ex mandatario para reposicionarse frente al avance libertario. Scaglia, ex aliada de Horacio Rodríguez Larreta, asumió un rol activo en la consolidación del oficialismo santafesino.

Macri pretende capitalizar el triunfo oficialista local, que se estima será amplio. Una victoria de la coalición de lo que representaba Juntos por el Cambio en una provincia le sumará un pergamino en la batalla que mantiene con La Libertad Avanza para llegar a un acuerdo en la provincia de Buenos Aires, tras el fracaso en el territorio porteño. Según se pudo saber , el líder nacional del partido amarillo no viajará para estar presente en el búnker pero estará pendiente del proceso electoral.

La Libertad Avanza, por su parte, tendrá el desafío de inaugurar el tablero electoral con la estrategia que Karina Milei impone desde la Casa Rosada: candidatos puros y listas sin socios. El diputado nacional Nicolás Mayoraz es quien encabeza la lista de convencionales constituyentes. En las calles rosarinas sus afiches de campaña cuentan con la imagen del presidente Javier Milei, aunque no integra la nómina local.

“Hace cinco meses no teníamos estructura, no teníamos partido. Pero teníamos algo más fuerte que todo eso: la convicción, las ideas firmes y un sueño de libertad. Estamos consolidando un espacio que crece, que se expande, que incomoda a los parásitos de siempre. Un espacio que no pide permiso, que no negocia con la casta, que dice lo que piensa y hace lo que promete”, deslizan en el entorno de Romina Diez, la referente libertaria local.

El objetivo de los libertarios es posicionarse como la principal fuerza opositora al pullarismo. Mayoraz cuestionó con dureza al oficialismo: “Unidos es la casta”. También expresó su rechazo a la iniciativa de reforma constitucional y vinculó el proceso electoral con una maniobra para asegurar la continuidad del actual mandatario. “Existe un fuerte malestar en la provincia por la suba de impuestos”, sostuvo. Además, acusó al gobernador de apropiarse de los resultados positivos en materia de seguridad: “Se subió al éxito y no es de él, es del gobierno nacional”.

Por fuera de la disputa entre oficialistas y libertarios, se encuentra la legisladora Amalia Granata, quien también decidió competir con lista propia. Aunque fue una de las primeras figuras públicas en respaldar a Milei en 2021 y mantiene vínculos con Santiago Caputo, no logró cerrar ningún tipo de alianza con La Libertad Avanza en el plano provincial. En estas elecciones liderará un armado que incluye a sectores evangélicos, al Partido Libertario y a un sector disidente de la Coalición Cívica-ARI. Granata advirtió sobre la falta de información que, según ella, afecta a gran parte del electorado: “Existe un importante desconocimiento entre los santafesinos sobre lo que se vota el próximo domingo”. Además, la ex periodista acusa a Pullaro de querer quedarse en el poder por 12 años con la reforma de la Constitución.

Esa preocupación también fue señalada por el senador nacional Marcelo Lewandowski, candidato a reformador constituyente y referente del espacio Activemos, que integran distintos sectores del peronismo por fuera del PJ formal. Lewandowski encabezó la lista a gobernador en 2023 y esta vez busca ampliar su liderazgo territorial con un mensaje enfocado en “renovar y ampliar” el espacio opositor. Desde su entorno remarcaron: “No estamos pensando si somos o no los más votados del PJ”.

Otro exprecandidato a gobernador que buscará protagonismo es Roberto Sukerman, quien se postulará por el Partido País, también en solitario. A diferencia de Lewandowski, su sector sí aspira a ganar la interna peronista. Desde su equipo apuntaron contra Juan Monteverde, actual candidato por la coalición Más para Santa Fe: “No es peronista”, afirmaron.

La alianza Más para Santa Fe nuclea al PJ oficial junto con sectores como Ciudad Futura, el rossismo, La Cámpora, el Frente Renovador y el Movimiento Evita. Monteverde, quien supo ser aliado de Juan Grabois, encabeza la lista de convencionales constituyentes de ese frente.

El peronismo también aspira a cosechar un resultado que los posicione como la principal fuerza opositora y que, además, ayude a resolver las diferencias internas. Por delante queda el armano de listas para pelear por las 9 bancas que Santa Fe pone en juego en la Cámara de Diputados y la posibilidad de instalar liderazgos para el 2027.

En total, se elegirán 50 convencionales por distrito único y un convencional por cada uno de los 19 departamentos provinciales. Además, se celebrarán elecciones primarias abiertas simultáneas y obligatorias (PASO) para seleccionar candidatos en diversas localidades: en 19 se definirán postulantes a intendente; en 53, a concejales municipales; y en 75, a miembros de comisiones comunales y contralores de cuentas.

