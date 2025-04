El Secretario del Tesoro de EEUU se reunió con Milei y expresó el “pleno apoyo a las audaces medidas económicas”

En el primer día sin cepo en la Argentina, después de años de restricciones cambiarias, el presidente Javier Milei se reunió este lunes por la tarde con el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, en un clima de expectativas por un posible acuerdo de cooperación bilateral.

A través de un comunicado, el organismo norteamericano explicó que durante la reunión el enviado de Donald Trump “reafirmó el pleno apoyo de EEUU a las audaces reformas económicas” de la gestión libertaria y “lo elogió por la pronta acción de su gobierno para reducir las barreras al comercio recíproco“.

Además, el funcionario estadounidense felicitó al mandatario nacional ”por las recientes y exitosas negociaciones de Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI)“ y reiteró la confianza de la administración republicana “para continuar impulsando el positivo impulso económico” del país.

En una posterior declaración conjunta, el Presidente agradeció la visita y “el apoyó que ha dado en el FMI, en el Banco Mundial y en el BID, para que la Argentina pudiera marcar un día histórico, que es la salida del cepo”.

“Que un funcionario de su calibre, entre tantas solicitudes de reunión que tiene hace semanas, haya elegido venir a nuestro país, marca un cambio de era en la cooperación entre ambos Estados. Confiamos en que el buen entendimiento que estamos construyendo entre nuestras administraciones será provechosa para ambas naciones”, remarcó el jefe de Estado.

Asimismo, Milei señaló que entiende “la propuesta de aranceles recíprocos que elaboró el presidente Trump” y aseguró que está “listo para firmar un acuerdo comercial en dicha línea, que sin dudas beneficiará a todos”.

“Quiero recalcar que este trabajo mancomunado entre nuestros países será instrumental para que ambas naciones vuelvan a sus años dorados. Porque, tal como el presidente Trump asumió el compromiso de hacer a los Estados Unidos grande nuevamente, Make America Great Again, nosotros también le hemos prometido a nuestro pueblo que haremos a la Argentina grande nuevamente. We are making Argentina great again. Y confiamos en que la colaboración nos ayudará a ambos a llegar a puerto", cerró.

De la reunión participaron también el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; el titular del Banco Central, Santiago Bausili; el secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y su par de Políticas Económicas, José Luis Daza.

No estuvo, sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores, Gerardo Werthein, quien venía llevando adelante las negociaciones bilaterales.

Por parte de la comitiva extranjera, asistieron la Encargada de Negocios, Lydia Barraza; el subsecretario Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Michael Kaplan, y el jefe de Gabinete, Dan Katz.

Bessent, que es uno de los dirigentes más influyentes dentro del gabinete de Trump, arribó por la mañana a Buenos Aires para su visita relámpago en el país, que durará cerca de 12 horas.

Su llegada, además, se da en un contexto complejo a nivel internacional: mientras la gestión del republicano lleva adelante una guerra comercial y sube los aranceles para las importaciones, la administración libertaria intenta negociar un tratado de apertura económica.

En ese marco, Bessent ingresó poco antes de las 15:00 a la Casa Rosada, que se encontraba vallada y totalmente custodiada por cientos de efectivos de la Policía Federal, ante la advertencia de una protesta que finalmente no ocurrió.

En Buenos Aires también se encuentran Robert Citrone, inversor “billonaire” y fundador del Grupo Discovery, con activos en el país y viejo conocido de Caputo; Matt Dellorfano, el experto en economía argentina de Citrone; y las principales autoridades de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), Matt Schlapp (presidente) y Soledad Cedro (CEO de CPAC Argentina). De hecho, Milei recibió en su despacho a todos ellos poco antes de la conversación con Bessent.

El secretario del Tesoro estadounidense aterrizó en un avión del gobierno americano en Aeroparque. Casi dos horas antes, llegó otra aeronave privada con parte de la comitiva que acompañará al secretario del Tesoro en Buenos Aires. Se trata de un Bombardier Global 500, color negro, matrícula N100LA.

Fuentes aeronáuticas precisaron que es el mismo avión que a principios de año estuvo una semana en un hangar de Aeroparque antes de partir rumbo a París. En aquel entonces tenía otra matrícula: N18RU.

De acuerdo con lo que precisaron a Infobae fuentes oficiales, el estadounidense primero almorzó con empresarios locales en el Palacio Bosch y luego mantuvo un encuentro a solas con Caputo en el Palacio de Hacienda, frente a la sede de Gobierno.

Durante esa conversación, Bessent expresó que Argentina “puede lograr un futuro prometedor para su población mediante políticas económicas que brinden estabilidad y crecimiento tanto para los trabajadores del país como para las empresas del sector privado dinámico”.

Originalmente, esta reunión con Caputo estaba prevista para las 11:00, pero se terminó postergando debido a que el funcionario de Trump tenía pactada una entrevista con un medio británico.

El gobierno norteamericano busca reducir la influencia del régimen de China en la región y ve en Milei un aliado en el camino, pero descarta por el momento ofrecer un crédito especial.

“Lo que intentamos evitar (en Latinoamérica) es lo que ha ocurrido en el continente africano, donde China ha firmado varios acuerdos rapaces que se presentan como ayuda, donde se han apropiado de derechos mineros y han añadido enormes cantidades de deuda a los balances de estos países”, explicó al respecto el secretario del Tesoro norteamericano, durante la entrevista con Bloomberg.

Pasadas las 14:50, el funcionario estadounidense salió del Palacio de Hacienda, cruzó caminando la calle Rivadavia e ingresó a Balcarce 50 para comenzar su reunión con el Presidente, que ya lo estaba esperando.

Tal como reveló Infobae el viernes pasado, se especulaba con que el gobierno de Trump diera un refuerzo de financiamiento para la Argentina a través de una línea de crédito especial, una idea que está en la mesa de conversaciones con la gestión libertaria.

No es la primera vez que ocurre esto: en 1995, EEUU le dio a México unos USD 20.000 millones en medio del crisis del Tequila a través de su Exchange Stabilization Fund (ESF, o Fondo de Estabilización Cambiaria); y en 2002 el mismo esquema, aunque con menos dinero, se usó para rescatar a Uruguay. Según el documento ESF Credit Arrangements, 1972-2002, del Tesoro estadounidense, el país accedió a ese esquema en 1995, por USD 1.000 millones, pero como garantía para un crédito del Banco de Pagos Internacionales (BIS); y algunas veces en los ‘80, pero por montos menores.

Sin embargo, el propio Besset remarcó ante Bloomberg que no se avanzará en ese sentido, por lo menos en este momento, y en la declaración conjunta indicó que su visita fue para comenzar a debatir un acuerdo comercial.

“Realicé este viaje para dar inicio a las primeras conversaciones formales sobre comercio recíproco entre nuestros dos países. Además de dar inicio a estas conversaciones, he venido a transmitir el optimismo que sentimos en Estados Unidos respecto de la nueva Argentina. La presidencia de Javier Milei marca una ruptura decisiva respecto del pasado. Yo creo firmemente que el presidente Milei tiene la visión, la voluntad y la capacidad de ejecución para asegurar que este país atraviese una transformación económica”, manifestó.

* Para www.infobae.com