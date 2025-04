Yuyito González tomó una drástica decisión tras la separación de Javier Milei

Este lunes Yuyito González anunció su separación de Javier Milei al aire de Empezar el día (Ciudad Magazine). La noticia llamó la atención de todos, ya que la pareja se mostraba muy consolidada desde sus inicios.

Después de revelar que habían puesto punto final en el vínculo, la conductora tomó una decisión para dejar en claro que todo estaba terminado: quitó los muñecos que tenía en el set de su programa con la figura del presidente y la suya.

Al aire de Puro Show (eltrece) no solo mostraron que las estatuas ya no estaban en el lugar que solían, sino que las quitaron y las llevaron a un camarín para que ya no formen parte de la ambientación del estudio.

Fuente: TN