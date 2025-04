A pesar del nuevo dólar y la advertencia de Milei por las retenciones, el campo no aceleró la liquidación de divisas

El agro todavía no acusó recibo de la advertencia del Gobierno nacional de que en julio terminará la ventana de baja temporal de retenciones y sostiene un ritmo acotado de liquidaciones de granos e ingreso de divisas, en un contexto de un tipo de cambio exportador que ya quedó en términos nominales más bajo del que existía antes de la implementación de la flotación del dólar y la advertencia presidencial de que la ventana de retenciones más bajas durará algo más de dos meses antes de ser revertida.

Los últimos datos muestran que la liquidación del complejo agroexportador todavía es algo bajo para esta época del año en comparación con campañas de años anteriores, algo que los analistas atribuyen a bajas del precio negociado en la pizarra. Eso, incluso, mientras aumenta marcadamente la cantidad de camiones con granos que llegan a los puertos de exportación en los que operan las empresas cerealeras, que destinan esos granos a la exportación o a la molienda.

“Los datos diarios de liquidación de cereales y oleaginosas desde el lanzamiento de las bandas de flotación nos llaman un poco la atención”, mencionó Melina Eidner, economista de Portfolio Personal Inversiones (PPI). “Cuando se anunció el nuevo esquema, esperábamos que la liquidación se acelerara significativamente, pero fue más marginal: la media de cuatro días pasó de USD 101 millones al 11 de abril a USD 138 millones al 21 de abril”, comentó a Infobae.

“Este es un ritmo algo bajo para esta época del año. Para tener de referencia, la liquidación diaria que hubo en abril 2021 fue de USD 216 millones en dólares constantes, USD 226 millones en abril 2022 y USD 160 millones en abril 2023″, planteó. “Lo que trasciende es que la baja en el precio local de la soja en el mercado de Rosario podría haber desincentivado la venta de stocks por parte de los productores a los exportadores, lo que redunda en una menor liquidación a la esperada. Para tomar dimensión de esto, el precio de la tonelada de soja cerró ayer en $310.000 frente a $340.000 el viernes previo a que se lanzara el nuevo esquema”, concluyó.

Este último factor también fue uno de los que identificó el consultor Javier Preciado Patiño para describir el escenario actual: “El dato negativo es que con la baja del dólar, ayer tenías ofrecido 305.000 para la soja, cuando antes de los anuncios tenías 330.000″, aseguró. “En estos cinco días hábiles hay indicadores positivos y negativos conviviendo en cuanto a las ventas primarias y las exportaciones”, resumió el ex subsecretario de Mercados Agropecuarios.

“Un dato positivo es que empezó a avanzar la cosecha y el número de camiones en los puertos de Rosario aumentó significativamente. Incluso al día de hoy, entraron 9,3% más que en el mismo lapso de 2024″, dijo Preciado Patiño. Según datos de la Bolsa de Rosario, este martes ingresaron casi 4.300 camiones a los puertos del Gran Rosario y acumula casi 270 mil en lo que va del año, un crecimiento de un 13 por ciento en la comparación anual.

“En cuanto a la registración de exportaciones, hasta ayer estábamos 20% abajo del promedio para los embarques con fecha de inicio en abril. No es tanto como para que no se compense en lo que falta para terminar el mes”, concluyó, por otra parte, Preciado.

El economista de Outlier Juan Manuel Truffa, en tanto, puso de manifiesto que los productores tienen que cubrir su estructura de costos y que por eso esperable que haya un mínimo de venta de granos y de liquidación. “La liquidación fuerte no arrancó, el sector informó ayer poco más de USD 70 millones. No importa el nivel de tipo de cambio, algo van a liquidar. La soja no viene a un buen precio, si bien subió algo en los últimos tiempos”, mencionó.

“El presidente les dio un empujoncito con el anuncio de la baja temporal de retenciones. Está tratando de arrear al mercado hacia un lugar. Puede ser que se hayan prefinanciado estas exportaciones con lo cual, teníamos buenos ingresos previamente, fondeado con MEP, o puede ser que se demore esperando mejores precios internacionales”, dijo en declaraciones a Canal E.

Javier Milei encendió la semana pasada las alertas en el sector cuando anticipó que desde julio las retenciones a las exportaciones del agro volverán a subir tras la baja temporal que rige desde fines de enero. Así, la soja volvería a pagar 33% de alícuota de derechos de exportación. “Dijimos que eran transitorios, avisen al campo que si tienen que liquidar que lo hagan ahora porque en julio le vuelven las retenciones”, había apuntado el jefe de Estado.

Hasta el 30 de junio, los porcentajes sobre los principales cultivos, quedaron establecidos de la siguiente manera: la soja (poroto) pasó del 33 al 26% y sus derivados bajaron del 31 al 24,5%, los derechos para la exportación del trigo quedaron en 9,5, del 12% que se venía aplicando, al igual que la cebada, el maíz y el sorgo. El girasol pasó de 7 a 5,5 por ciento. Desde julio, así, se revertiría ese recorte temporal.

No está claro si el Gobierno aceptará rediscutir el nivel de alícuotas de retenciones en los próximos meses. La oposición tiene presentados en el Congreso una serie de proyectos de ley para hacer permanente la baja que el Ejecutivo estipuló como temporal, pero este año el equipo económico ya adelantó que buscará terminar con un superávit primario de 1,6% del PBI, lo que quita margen para bajar impuestos.

La cuestión de las retenciones apareció en el último informe técnico que elaboró el FMI por el nuevo acuerdo vigente. El organismo consideró que el esquema impositivo se sostiene de manera marcada en impuestos distorsivos y pidió una reforma que debería “reducir gradualmente los impuestos distorsivos sobre exportaciones y transacciones financieras, reemplazándolos por tributos directos más simples y mejor administrados a hogares y empresas”, lo que se interpreta como una referencia a los derechos de exportación y al impuesto a los débitos y créditos, conocido como el impuesto al cheque.

* Para www.infobae.com