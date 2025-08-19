Más poco souvenir se llevó Mauricio Dayub de Rafaela

Si no lo tomáramos con humor, la verdad, tendríamos que llorar. Al menos el país podrá enterarse de lo que hacen los políticos ineficientes, todos. Ojo, aquí nadie quiere sacar los pies del plato, porque Castellano tampoco hizo nada. Lo que sucede en realidad son cosas lamentables. Si no lo tomamos con humor, solo nos quedaría llorar, o quizás votar en las próximas elecciones por alguien que tenga un poco más de sentido común.