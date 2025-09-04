Sinner domina en Nueva York y se acerca a la gran final del US Open

Jannik Sinner mostró su dominio en el US Open tras vencer a Lorenzo Musetti. El actual número uno del mundo confirma así su lugar en semifinales, con la mirada fija en la final del próximo domingo.

Mientras tanto, Novak Djokovic, que también avanzó tras derrotar a Taylor Fritz, comentó: “Todo el mundo espera una final entre Sinner y Carlos, pero intentaré arruinar los planes de la mayoría”. Djokovic se erige como el principal rival del duopolio formado por Sinner y Carlos Alcaraz, aunque su forma y resistencia ya no son las de años anteriores.

El tenista serbio parece ser el único en competencia con los jóvenes talentos, pero su situación física en los Grand Slams no es comparable a lo que era hace una década. La nueva generación, que debería alcanzar el nivel de Sinner y Alcaraz, parece estar más distante que nunca.

Alexander Bublik, quien fue eliminado por Sinner en los cuartos de final, destacó el impresionante nivel del italiano. “Es como si fuera un tenista generado por inteligencia artificial”, comentó Bublik, quien solo pudo ganar tres juegos en ese encuentro. Desde el inicio de 2023, Sinner no ha conocido la derrota en torneos Grand Slam de pista dura, acumulando cinco títulos.

El camino de Sinner hacia las finales ha sido más accesible sin la presencia de Alcaraz, su única "kryptonita", quien lo ha vencido en su enfrentamiento directo (9 victorias para el español y 5 para el italiano). Jannik busca extender su racha, recordando que su última derrota en un Grand Slam de pista dura fue en el US Open 2023, cuando cayó ante Alexander Zverev.

Ahora, Sinner se prepara para enfrentar a Felix Auger-Aliassime en semifinales, a quien derrotó recientemente por 6-0 y 6-2. Con un desempeño tan sólido, la expectativa es que el partido en la central de Nueva York esté muy inclinado a su favor. A la espera de su rival en la final, Sinner se mantiene enfocado en su camino hacia el título.





