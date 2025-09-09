Independiente se pronuncia tras sanción de Conmebol

El plantel profesional del Club Atlético Independiente emitió un comunicado en respuesta a la severa sanción impuesta por Conmebol, que resultó en la eliminación del equipo de la Copa Sudamericana tras los incidentes ocurridos en el Estadio Libertadores de América durante el partido contra Universidad de Chile.

El capitán Rodrigo Rey, junto a sus compañeros Iván Marcone y Federico Mancuello, compartieron sus sentimientos de "dolor e injusticia" a través de Instagram. Los jugadores expresaron su malestar por no haber tenido la oportunidad de definir la clasificación en el campo de juego y cuestionaron la decisión, que consideran beneficiosa para Universidad de Chile, cuyos hinchas protagonizaron los disturbios.

"El sentimiento de injusticia nos invade. No tuvimos la posibilidad de competir y ahora vemos como un grupo de hinchas visitantes que agredieron a nuestra gente celebra", indicaron.

Los futbolistas señalaron que, durante los altercados, solicitaron la suspensión del encuentro, pero no recibieron respuesta. "Solo se extendió el tiempo, lo que aumentó la violencia y la inseguridad en las gradas", apuntaron.

El comunicado también enfatizó que la sanción perjudicó únicamente a Independiente y abogaron por un enfoque más equilibrado, sugiriendo la descalificación para ambos equipos o la reanudación del partido con los 45 minutos restantes.

Asimismo, los jugadores alertaron sobre el peligroso precedente que podría establecer este fallo, argumentando que beneficiar a una sola parte pone en riesgo la integridad de la competición. "Los que creen que hubo un solo ganador están equivocados; aquí todos perdimos", afirmaron.

Para cerrar, el comunicado instó a la unidad dentro de la familia del Rojo: "Este golpe no lo merecíamos, pero debemos reconstruirnos más fuertes y unidos que nunca. Este club es nuestra casa y debemos cuidarla entre todos".