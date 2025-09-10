Dibu Martínez critica el arbitraje tras la amarga derrota ante Ecuador

Argentina finalizó las Eliminatorias Sudamericanas con una derrota de 1-0 ante Ecuador en Guayaquil, un cierre que dejó un sabor amargo en el plantel.

El arquero Emiliano Dibu Martínez se pronunció tras el partido, analizando el desempeño del equipo y criticando las decisiones arbitrales. A pesar de la derrota, Martínez resaltó que Argentina tuvo una buena campaña en las eliminatorias, subrayando que la clasificación se logró con tiempo y resultados positivos.

El arquero también se refirió al penal cobrado a favor de Ecuador, anotado por Enner Valencia, y cuestionó la decisión del árbitro Wilmar Roldán: "El penal fue injusto. La expulsión puede ser válida, pero la falta que deriva en el penal es una disputa entre Tagliafico y un rival, lo que cambió el rumbo del encuentro. Sabemos que los árbitros nos pueden complicar más en partidos fuera de casa".

Martínez expresó su expectativa por la Finalissima ante España, indicando: "No sé si se llevará a cabo, pero tenemos muchas ganas de jugarla". Finalmente, señaló la importancia de seguir compitiendo y darle oportunidades a los jóvenes en amistosos, destacando el buen estado del equipo y su orgullo por el rendimiento general.