Franco Colapinto, cada vez más cerca de continuar en Alpine

Después del Gran Premio de Italia, la Fórmula 1 entrará en un receso de dos semanas, reanudándose el 21 de septiembre con el Gran Premio de Azerbaiyán en el icónico circuito de Bakú.

Mientras se prepara para el resto de la temporada, la escudería francesa Alpine ya está enfocada en 2026. Recientemente, el equipo confirmó la continuidad de Pierre Gasly por un año más, pero aún no ha definido quién será su compañero en 2024. En este contexto, Franco Colapinto ha recibido un significativo apoyo por parte de Alpine.

Flavio Briatore, jefe del equipo, habló sobre la situación en una entrevista con la agencia AFP, destacando la importancia de la continuidad en el equipo. “El equipo necesita estabilidad, y conservar a los mismos pilotos es parte de ello. Por ahora no hemos decidido, pero en condiciones normales, significa que mantendremos a ambos”, declaró.

Briatore sabe que debe tomar una decisión pronto, ya que el futuro compañero del francés debe definirse antes de finales de octubre, según AFP. Días atrás, también había elogiado el desempeño de Colapinto, señalando que “está haciendo un buen trabajo” y que “tiene la oportunidad” dependiendo de cómo concluya el resto de la temporada.