Ricardo Darín reveló como se imagina como abuelo

Ricardo Darín ha expresado su alegría por la llegada de su primer nieto, tras el anuncio de Úrsula Corberó y El Chino Darín sobre su futura paternidad. En una entrevista con el programa "A la Tarde" (América), el reconocido actor comentó sobre su nuevo papel como abuelo.

Con humor, Darín señaló que planea ser “el peor abuelo”, asegurando que le advertirá al niño sobre lo que no debe hacer. Sin embargo, también reflexionó sobre esta nueva etapa de su vida, manifestando que se siente emocionado y dispuesto a aprender en el proceso. “Es una situación tan inédita que lo único que podemos hacer es entregarnos con amabilidad, sabiduría y paciencia”, expresó.

El actor también bromeó sobre su esposa, Florencia Bas, quien se encuentra viviendo en Paraguay. “Me dejó solo con los pañales. Dice que volverá cuando el niño esté entrando a la secundaria”, comentó entre risas.

Finalmente, Darín confirmó que aún no se ha revelado el sexo de su nieto.