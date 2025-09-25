Messi rompió otro récord en la MLS

Lionel Messi protagonizó una noche memorable en la Major League Soccer (MLS) al liderar al Inter Miami en una contundente victoria 4-0 sobre el New York City FC. El capitán argentino anotó dos goles y brindó una asistencia, asegurando la clasificación de su equipo a los playoffs.

Con esta actuación, Messi alcanzó un total de 37 participaciones en gol esta temporada, compuestas por 24 goles y 13 asistencias, cifra sin precedentes en la liga estadounidense. Además, se convirtió en el primer jugador en la historia de la MLS en superar las 35 contribuciones de gol en dos temporadas consecutivas.

En su nuevo contexto, el rosarino ha igualado a Josef Martínez y Zlatan Ibrahimovic como el tercer máximo contribuyente en una sola temporada, con Carlos Vela liderando el ranking con 49 participaciones. La temporada regular aún ofrece a Messi la oportunidad de aumentar estas estadísticas, dado que quedan cinco partidos por disputar.

La racha positiva del Inter Miami, dirigido por Javier Mascherano, se ha dado tras una derrota de 3-0 ante Charlotte FC el 13 de septiembre. Desde entonces, el equipo ha logrado tres victorias consecutivas, incluyendo el reciente triunfo sobre New York City, lo que les ha permitido asegurar su segunda clasificación seguida a la postemporada.

En estos tres partidos, Messi ha registrado cinco goles y tres asistencias, desempeñando un papel crucial en la búsqueda del Inter Miami por el Supporters’ Shield, el trofeo que distingue al mejor equipo en la fase regular. Actualmente, el equipo suma 55 puntos y ocupa el tercer lugar en la tabla, detrás de FC Cincinnati (58) y Philadelphia Union (60), aunque cuenta con dos partidos menos que ambos.