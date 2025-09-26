Estudiantes quedó eliminado de la Copa Libertadores

Estudiantes de La Plata mostró una gran determinación pero fue eliminado de la Copa Libertadores 2025 tras una dura serie de penales frente a Flamengo. El equipo argentino ganó 1-0 en el partido de vuelta, tras haber perdido 2-1 en la ida, pero no logró avanzar.

En el Estadio UNO – Jorge Luis Hirschi, los dirigidos por Eduardo Domínguez dominaban el encuentro y se pusieron en ventaja con un golazo de Gastón Benedetti al final del primer tiempo. A pesar de mantener la ventaja y buscar más goles en la segunda mitad, el resultado no fue suficiente para evitar la tanda de penales.

En la definición desde los 12 pasos, Flamengo se impuso 4-2, impulsado por una destacada actuación de su arquero, Agustín Rossi. Estudiantes falló dos de sus cuatro disparos, frustrando su sueño de avanzar en el torneo.

Con este triunfo, Flamengo se clasifica a las semifinales de la Copa Libertadores, donde se enfrentará a Racing el próximo mes de octubre.