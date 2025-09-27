Francisco Cerúndolo pierde en su debut en Pekín

La mejor raqueta argentina en el circuito ATP, Francisco Cerúndolo, sufrió una sorpresiva derrota en su debut en el Torneo de Pekín. A pesar de ser el favorito, el jugador, actualmente en el puesto 21 del ranking, se inclinó ante el estadounidense Learner Tien, con un marcador de 6-4, 3-6, 4-6 tras un encuentro de 2 horas y 15 minutos.

Cerúndolo no pudo mantener el rendimiento mostrado en el primer set y se despide de forma temprana de su primer torneo en la gira asiática, que tiene como siguiente parada el Masters de Shanghái.

Duras caídas para la legión argentina en la gira asiática

La jornada también fue complicada para otros tenistas argentinos. Sebastián Báez, ubicado en el puesto 41 del ranking, no pudo hacer frente al número 1 del mundo, Carlos Alcaraz, en su debut en el ATP de Tokio. El español se llevó la victoria con un contundente 6-4, 6-2, a pesar de haber solicitado asistencia médica durante el partido, aunque logró recuperarse rápidamente.

Simultáneamente, en Pekín, Camilo Ugo Carabelli (43) se despidió en la primera ronda tras una actuación destacada del español Alejandro Davidovich (20), quien le ganó 6-1, 6-3.

Tomás Martín Etcheverry se retira por lesión

Las malas noticias para el tenis argentino continuaron con la lesión de Tomás Martín Etcheverry (55), quien anunció su regreso a Buenos Aires para tratar una lesión muscular en la zona intercostal. El platense había comenzado su participación en el ATP 250 de Hangzhou con dos victorias, pero se vio obligado a retirarse durante su partido de cuartos de final ante Corentin Moutet debido a molestias.