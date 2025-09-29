Córdoba en duelo tras la muerte de un niño y un hombre en partidos de fútbol

La provincia de Córdoba enfrenta un profundo dolor tras la muerte de un niño de 13 años y un hombre de 57 años en dos partidos de fútbol disputados el sábado. Ambos se desplomaron en la cancha y fallecieron por paro cardiorrespiratorio, a pesar de los esfuerzos médicos.

El primer incidente ocurrió en Villa Dolores, donde un hombre participaba en un partido amateur cuando se descompensó. Fue trasladado al hospital regional, pero murió poco después de ingresar.

Poco tiempo después, en Sebastián El Cano, Santino López, un niño de 13 años oriundo de Las Arrias, perdió el conocimiento durante un encuentro en el Club Ilusión del Norte. Acompañado por su madre, fue llevado al hospital local, donde no pudieron reanimarlo. La Fiscalía de Instrucción de Deán Funes ha ordenado una autopsia para esclarecer las causas de su fallecimiento.

Esta tragedia se inscribe en un preocupante patrón: en las últimas tres semanas, se han registrado cinco muertes súbitas de jóvenes en Córdoba, tres de ellas durante actividades deportivas. Entre los casos más recientes están los de Amadeo Ruiz, de 13 años, quien murió durante una práctica el 11 de septiembre, y Facundo Arias Prieto, de la misma edad, que falleció en una clase de educación física el 15 de septiembre. Además, Thian Toledo, de 7 años, murió durante un cumpleaños ese mismo día, y Lautaro Maineri, de 15, perdió la vida en una clínica tras descompensarse en el recreo escolar.

Estas muertes súbitas, sin antecedentes médicos conocidos, han impactado a familias, escuelas y clubes de la región. Las autoridades provinciales están evaluando medidas preventivas y protocolos para mejorar la atención en espacios deportivos y educativos.