La fuerte autocrítica de Los Pumas tras la derrota con Sudáfrica

Los Pumas sufrieron una contundente derrota ante Sudáfrica, cayendo 67-30 en su última presentación del Rugby Championship. Julián Montoya, capitán del equipo argentino, expresó: “Esto nos hace daño”, señalando el fin de sus esperanzas de consagrarse en el torneo. La derrota no solo resalta la amplia brecha entre ambos equipos, sino que también subraya la necesidad urgente de mejoras de cara al Mundial 2027.

Montoya mencionó que, aunque el equipo logró anotar 30 puntos, se permitió que Sudáfrica acumulase demasiado puntaje: “Tuvimos nuestras opciones, pero hay que hablar de lo que pasó”, agregó.

Felipe Contepomi, Head Coach de Los Pumas, también reconoció las áreas a mejorar: “Sudáfrica tiene un gran equipo, son los campeones del mundo. Debemos revisar nuestro desempeño y adaptarnos a la altura de estos desafíos”.

El partido, jugado en Sudáfrica en la quinta jornada del Rugby Championship, destacó la actuación del apertura Sacha Feinberg-Mngomezulu, quien anotó 37 puntos, incluyendo tres tries y ocho conversiones.

Con esta derrota, Argentina se encuentra en el cuarto puesto de la tabla con 9 puntos y se despide de sus posibilidades de ser campeón. Sudáfrica lidera con 15 puntos, seguido por Nueva Zelanda con 14, que este sábado venció a Australia 33-24 en Auckland. La próxima semana, argentinos y sudafricanos se reencontrarán en Londres para la última jornada del torneo.