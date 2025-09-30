¿Puede el plan de paz de Trump para Gaza superar una crueldad sin precedentes?

El plan de paz de 20 puntos del presidente Trump para Gaza es un plan inteligente para convertir un cráter de bomba en una plataforma de lanzamiento para la paz, para tomar una guerra terrible, terrible en Gaza y aprovecharla no solo para crear una nueva base para resolver el conflicto israelí-palestino, sino también para la normalización entre Israel y Arabia Saudita, Líbano, Siria y tal vez incluso Irak. Si tiene éxito, incluso podría poner en marcha una transformación muy necesaria en Irán.



Me quito el sombrero ante sus arquitectos clave: Jared Kushner, Steve Witkoff y Tony Blair. Sin sus esfuerzos, esta iniciativa no habría nacido.



Pero si bien puede no tener precedentes en su creatividad, se encuentra con un momento sin precedentes en su crueldad, lo que lo convierte en una posibilidad remota en el mejor de los casos.



Ojalá este plan estuviera destinado a resolver una disputa fronteriza entre suecos y noruegos. Por desgracia, está destinado a detener los dos años más viciosos y mortales de lucha entre judíos y palestinos en la historia de este conflicto.



El asesinato indiscriminado el 7 de octubre de 2023 por parte de Hamas de israelíes delante de sus hijos e hijos delante de sus padres, además del secuestro de bebés y ancianos, que se encontró con las represalias a menudo indiscriminadas de un ejército israelí que estaba dispuesto a matar y mutilar diariamente a decenas de civiles y niños palestinos para atrapar a un combatiente de Hamas, mientras reducía Gaza a escombros, puede haber hecho algo que ninguna guerra árabe-israelí había hecho antes: hizo imposible lo necesario, lograr la paz.

En toda una vida de cubrir este conflicto, nunca lo había visto roto en tantos pedazos, cada uno empapado de más desconfianza y odio hacia el otro que nunca. Sumar estas piezas para implementar este complejo plan para un alto el fuego, la retirada gradual de Israel de Gaza, la liberación de rehenes, la liberación de prisioneros palestinos y luego la reconstrucción de la Franja bajo supervisión internacional será una tarea hercúlea. Requerirá resolver un cubo de Rubik diplomático todos los días, mientras todos los enemigos del acuerdo intentan revolverlo todos los días.

Dudo que Trump aprecie cuán hercúleo será el esfuerzo, cuánto tiempo y capital político requerirá de él personalmente y cuánto tendrá que exprimir tanto al primer ministro Benjamín Netanyahu de Israel, Hamas y los aliados árabes de Estados Unidos para hacer cosas que no solo no querrán hacer, sino que podrían ser peligrosas para ellos tanto política como físicamente.

Si bien Netanyahu dijo que estaba de acuerdo con este plan, lo creeré cuando lo escuche decirlo en hebreo a su propio pueblo y gabinete. La primera regla de Friedman sobre el periodismo sobre Oriente Medio: lo que la gente te dice en privado es irrelevante. Todo lo que importa es lo que dicen en público a su propia gente en su propio idioma. En Washington, los funcionarios mienten en público y dicen la verdad en privado. En el Medio Oriente, los funcionarios mienten en privado y dicen la verdad en público.

Y Hamas, cuyo liderazgo sobreviviente se esconde principalmente en un búnker en Doha, todavía tiene que firmar. “Hay tantas formas en que Netanyahu o Hamas pueden sabotear esto”, me dijo Nahum Barnea, columnista de Yedioth Ahronoth, pero, como yo, cree que vale la pena intentarlo y elogia a quienes elaboraron el plan.

Porque es muy necesario en muchos sentidos. Para empezar, cualquiera con el conocimiento más rudimentario de la guerra y hacia dónde se dirige puede ver que los israelíes, los árabes y los iraníes no pueden permitirse que haya otra guerra. Los drones e incluso misiles más inteligentes y baratos se distribuyen cada vez más lejos, lo que empodera a más actores más rápido.

No necesito recordar a los israelíes que el 1 de junio más de 100 drones ucranianos que habían sido introducidos de contrabando en Rusia atacaron bases aéreas en el interior de Rusia, dañando o destruyendo al menos una docena de aviones de combate, incluidos bombarderos estratégicos de largo alcance. Supongo que este atrevido ataque sorpresa le costó a Ucrania algo más cercano a una gran juerga de compras en Best Buy que cualquier cosa que se acerque al precio de aproximadamente 80 millones de dólares de un solo avión de combate Lockheed Martin F-35 en la flota de Israel.

En segundo lugar, Netanyahu puede decir todo lo que quiera, como lo hizo el lunes, que si Hamas no acepta este plan, “Israel terminará el trabajo por sí mismo” en Gaza, que Trump dijo que apoyaría. Mas fácil es decirlo que hacerlo. Si eso sucede, Israel tendrá una ocupación militar permanente de Gaza frente a una insurgencia permanente, a la que su propio liderazgo militar se opone. Algunos “terminan”. Es por eso que ahora que Trump ha puesto este acuerdo sobre la mesa, no será fácil para Bibi o Hamas rechazarlo definitivamente.

Eso lleva a la razón final por la que este acuerdo es necesario, incluso si parece imposible. La proliferación de las redes sociales, particularmente TikTok, significa que el video de cada víctima civil, cada civil desmembrado, ahora se puede transmitir al teléfono inteligente de todos en el planeta. Entonces, como Israel está descubriendo, la única forma en que puede derrotar a un enemigo como Hamas, incrustado entre los civiles, es al precio de convertirse en un paria entre las naciones y hacer que sus equipos deportivos, académicos y artistas sean rechazados en todo el mundo.

Netanyahu puede declarar, con alguna justificación real, que Israel está defendiendo los valores democráticos occidentales al derrotar al islamo-fascista Hamas en Gaza. Hamas es una organización terrible, sobre todo para los palestinos. Pero hoy cualquier adolescente en TikTok también puede ver cómo, al mismo tiempo, Bibi y los supremacistas judíos de Israel están perpetuando el colonialismo de asentamiento al estilo occidental en Cisjordania. Nadie se deja engañar, y me refiero a nadie.

Una “encuesta de Pew, realizada en marzo de 2025, encontró un cambio significativo en las opiniones de los republicanos más jóvenes sobre Israel desde 2022, con opiniones de los republicanos menores de 50 años que se vuelven mucho más negativas sobre Israel (50 por ciento) en comparación con el 35 por ciento en 2022, un cambio de 15 puntos”, según el profesor de la Universidad de Maryland Shibley Telhami, quien analizó esta y otras encuestas de datos.

Este plan de paz también es necesario porque no debemos renunciar a una solución de dos Estados, por improbable que sea, porque sigue siendo el único resultado justo y racional para este conflicto. Pero tenemos que reconocer que no podemos llegar allí desde aquí.



Necesitamos un puente que genere confianza donde se ha destruido cada pizca de confianza. Este plan propone hacerlo mediante la creación efectiva de un mandato aprobado por la ONU para poner a Gaza bajo la supervisión de un órgano de gobierno internacional y una fuerza militar con la aprobación árabe y el aporte de la Autoridad Palestina en Cisjordania. La lógica es que hasta que los palestinos de Gaza puedan construir y demostrar la capacidad de gobernar allí, es imposible hablar de una solución de dos Estados.

Pero para dar a los palestinos la mejor oportunidad de demostrarlo, necesitan no solo apoyo internacional, sino también que Israel se quite del camino en Gaza y, yo agregaría, detenga toda la construcción de asentamientos israelíes en Cisjordania, que ha sido diseñada para borrar cualquier posibilidad de soberanía palestina allí algún día. Se debe hacer que Israel deje abierta la posibilidad de un estado palestino si los palestinos logran ciertas métricas de gobernanza. Solo Trump, cuyo plan reconoce la condición de estado “como la aspiración del pueblo palestino”, puede forzar eso a Bibi.

Pero aquí está el incentivo oculto para que Israel aproveche este plan de Trump. La devastadora destrucción de la capacidad militar de Irán y Hezbollah por parte de Israel fue una victoria militar táctica que ha abierto enormes posibilidades nuevas para la integración regional.



Condujo al derrocamiento del régimen títere de Irán en Siria y allanó el camino para que una frágil coalición democrática tomara el poder allí. Creó el espacio para que el mejor dúo de líderes del Líbano desde la guerra civil, el presidente Joseph Aoun y el primer ministro Nawaf Salam, liberara a la frágil democracia del Líbano del control mortal de Irán y Hezbollah. También ha abierto más espacio para que el gobierno democráticamente elegido de Irak obtenga un mejor control de las milicias proiraníes allí.

Al mismo tiempo, ha desencadenado un debate silencioso dentro de Irán sobre la eficacia de gastar miles de millones de dólares y convertir a Teherán en un paria internacional, para apoyar a perdedores como Hamas y Hezbollah y amenazar permanentemente a Israel.

Si, si, si este plan de paz de Trump puede crear un puente de regreso a una solución de dos estados, dará un enorme margen de maniobra para que Arabia Saudita, Líbano, Siria e incluso Irak consideren unirse a los Acuerdos de Abraham y normalizar las relaciones con Israel.

En otras palabras, convertiría la derrota militar táctica que Israel y la administración Trump infligieron a Irán en la guerra de 12 días en un logro estratégico.

Trump hizo todo lo posible en su conferencia de prensa en la Casa Blanca el lunes para indicarle a Irán que está abierto a una nueva relación, si Teherán lo está. “Quién sabe, tal vez incluso Irán pueda entrar allí”, dijo Trump, hablando de los Acuerdos de Abraham, con Netanyahu cerca.

Raghida Dergham, presidenta ejecutiva del Instituto de Beirut, observó el otro día en un inteligente ensayo publicado en Annahar Al-Arabi, que para que esto suceda, Israel debe superar su “mentalidad de asedio y bravuconería militarizada” e Irán debe superar su “mentalidad de bazar, oscilando entre la fanfarronería y la concesión, la escalada y la retirada”.

El liderazgo de Irán, señaló, sigue avanzando “un paso hacia el compromiso y dos pasos hacia la escalada, todavía aferrándose a la ilusión de que el tiempo los favorece. Pero debajo de su desafío se esconde un pánico silencioso. En este estado acorralado, Teherán continúa cometiendo costosos errores de cálculo, particularmente en torno a Israel y los mitos menguantes del llamado ‘Eje de la Resistencia’, liderado por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica en el Líbano, Irak y Yemen, y en menor medida en Siria, donde las redes de Irán han sido cortadas”.

Si este acuerdo de Trump sigue adelante, aislará tanto a Irán que tal vez, finalmente, también desencadenará una verdadera lucha interna y un cambio de estrategia allí.

Mi conclusión: si eres una persona de apuestas, apuesta a que lo necesario será imposible: tienes mucha historia de tu lado que dice que cuanto más nos acerquemos a la paz, más la descarrilarán los que la odian.

Si eres una persona esperanzada, espera que esta vez sea diferente.

Si eres una persona que ora, reza para que todo lo que sabes sobre esta región, sus líderes actuales y el legado venenoso de la guerra de Gaza sea superado, porque de alguna manera todos los jugadores clave se dan cuenta de que este es realmente el último tren a un lugar decente y el siguiente, y todos los que vendrán después, serán sin escalas hasta las puertas del infierno.

