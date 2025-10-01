Aunque no lo veamos Perotti siempre está

Omar Perotti ha hecho su reaparición en la escena política santafesina, y lo hace con la determinación de orquestar su regreso de cara a las elecciones de 2027. Aunque ha decidido no involucrarse directamente en la elección nacional del 26 de octubre, su actividad política es innegable: está organizando actos en distintas localidades y planea cerrar el año en Rosario. Este impulso sugiere una intención clara de fortalecer su base y revitalizar el peronismo en Santa Fe, tal como él lo concibe.

Sin embargo, el contexto en el que regresa no es sencillo. La aparición del espacio político Provincias Unidas le plantea un dilema: por un lado, su afinidad histórica con el kirchnerismo lo ha llevado a permanecer fiel al fallido Frente de Todos, pero la relación con el gobernador Maximiliano Pullaro y su partido, que ha crecido en influencia, requiere que Perotti actúe con cautela.

El vínculo entre Perotti y el peronismo cordobés, en particular con figuras como Juan Schiaretti y Martín Llaryora, complica aún más su situación. Mientras que Pullaro parece confiado en que, eventualmente, Perotti se integrará a Provincias Unidas, el exgobernador debe evaluar sus opciones y la dirección que tomará su carrera política. Con una relación que trasciende las diferencias ideológicas, Perotti tiene la posibilidad de formalizar una alianza que podría resultar en beneficios mutuos.

A pesar de las críticas que recibió por no involucrarse lo suficiente en la política cotidiana, su capacidad de gestión ha sido reconocida. No obstante, la falta de conexión con las "tribus internas" del peronismo ha sido un talón de Aquiles en su mandato. Ahora, con más libertad y sin las ataduras que antes lo limitaban, es un momento propicio para que explore nuevas alianzas.

El llamado a esperar después del 26 de octubre resuena con lógica. No se pueden tomar decisiones apresuradas cuando el escenario político sigue evolucionando. Hay que observar cómo se desenvuelven las elecciones y cuál será el impacto de Fuerza Patria en Santa Fe. La estrategia de Perotti parece ser cautelosa: evaluar el panorama electoral post-26 de octubre antes de tomar decisiones que definan su futuro.

Un interrogante crucial es cómo impactará un buen desempeño de Provincias Unidas en la estrategia de Perotti. La relación entre él y Pullaro, aunque marcada por un acuerdo político previo, está llena de tensiones. La reciente crítica de Perotti hacia el gobernador evidencia que no existe un consenso completo; la cordialidad política puede ser superficial ante una eventual competencia.

En resumen, la situación de Omar Perotti es compleja y está en constante evolución. Su capacidad para maniobrar entre distintas fuerzas políticas y su habilidad para fortalecer el peronismo en Santa Fe determinarán su lugar en el futuro político de la provincia. La espera hasta el 26 de octubre es solo el primer paso en un largo camino hacia 2027, donde la astucia y la estrategia serán esenciales. La pregunta que queda en el aire es si Perotti podrá capitalizar sus conexiones sin dejarse atrapar por las divisiones internas de su propio partido. Solo el tiempo lo dirá.