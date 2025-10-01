Argentina en busca de su pase a octavos ante Australia

DEPORTESNoneNone
argentina-enfrenta-a-australia-por-la-segunda-fecha-del-grupo-d-foto-efe-6KF2AAZY3NEGTBMVV6DK3NKKYY

Argentina se enfrentará a Australia este miércoles en la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub-20, que se lleva a cabo en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente asegurará su clasificación a octavos de final con una victoria sobre los australianos, así como con un empate o derrota de Cuba ante Italia.

El encuentro comenzará a las 20:00 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, con arbitraje del español José María Sánchez. La selección argentina llega tras una victoria 3-1 sobre Cuba, mientras que Australia viene de perder 1-0 frente a Italia.

Probable alineación de Argentina:

  • Santino Barbi;
  • Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler;
  • Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada;
  • Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino;
  • Mateo Silvetti o Alejo Sarco.
  • DT: Diego Placente.

Probable alineación de Australia:

  • Steven Hall;
  • Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira;
  • Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato;
  • Luka Jovanovic, Musa Touré.
  • DT: Trevor Morgan.

Datos del partido:

  • Hora: 20:00
  • Transmisión: Telefé y DSports
  • Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.
ÚLTIMAS NOTICIAS
Te puede interesar
Lo más visto
R24N

PERIODISMO INDEPENDIENTE