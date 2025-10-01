Argentina en busca de su pase a octavos ante Australia

Argentina se enfrentará a Australia este miércoles en la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub-20, que se lleva a cabo en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente asegurará su clasificación a octavos de final con una victoria sobre los australianos, así como con un empate o derrota de Cuba ante Italia.

El encuentro comenzará a las 20:00 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, con arbitraje del español José María Sánchez. La selección argentina llega tras una victoria 3-1 sobre Cuba, mientras que Australia viene de perder 1-0 frente a Italia.

Probable alineación de Argentina:

Santino Barbi;

Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler;

Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada;

Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino;

Mateo Silvetti o Alejo Sarco.

DT: Diego Placente.

Probable alineación de Australia:

Steven Hall;

Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira;

Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato;

Luka Jovanovic, Musa Touré.

DT: Trevor Morgan.

Datos del partido: