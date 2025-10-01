Argentina en busca de su pase a octavos ante Australia

Argentina se enfrentará a Australia este miércoles en la segunda jornada del Grupo D del Mundial Sub-20, que se lleva a cabo en Chile. El equipo dirigido por Diego Placente asegurará su clasificación a octavos de final con una victoria sobre los australianos, así como con un empate o derrota de Cuba ante Italia.
El encuentro comenzará a las 20:00 en el estadio Elías Figueroa de Valparaíso, con arbitraje del español José María Sánchez. La selección argentina llega tras una victoria 3-1 sobre Cuba, mientras que Australia viene de perder 1-0 frente a Italia.
Probable alineación de Argentina:
- Santino Barbi;
- Dylan Gorosito, Tobías Ramírez, Valente Pierani o Juan Manuel Villalba, Julio Soler;
- Milton Delgado, Valentino Acuña o Tobías Andrada;
- Maher Carrizo, Álvaro Montoro o Gianluca Prestianni, Santino Andino;
- Mateo Silvetti o Alejo Sarco.
- DT: Diego Placente.
Probable alineación de Australia:
- Steven Hall;
- Joshua Inserra, Sebastián Esposito, Panagiotis Kikianis, Fabia Vincenzo Talladira;
- Daniel Bennie, Rhys Marlon Youlley, Paul Okon, Alexander Badolato;
- Luka Jovanovic, Musa Touré.
- DT: Trevor Morgan.
Datos del partido:
- Hora: 20:00
- Transmisión: Telefé y DSports
- Estadio: Elías Figueroa Brander, Valparaíso.
