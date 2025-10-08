Coti Romero, en crisis: por qué se quedó sin su principal fuente de ingresos

Coti Romero contó que atraviesa un drama que afecta su economía. A la influencer le cerraron su cuenta de Instagram por promocionar una página de apuestas.



En las últimas horas, la exparticipante de Gran Hermano se volcó a su perfil de TikTok para pedir ayuda a sus seguidores. “Hola, mi gente, ¿cómo andan? Bueno, este es un pedido de solidaridad. Acabo de perder mi cuenta de Instagram”, dijo.

Acto seguido, explicó: “Es mi fuente principal de ingresos, es mi trabajo. (...) Me puse muy mal, porque lamentablemente es por hacer los juegos que todos ya sabemos que están mal”.

“Yo sé que estaban mal y sabía que me estaba arriesgando eso. Pero era lo que más pagaba y yo tenía que mantenerme acá en Buenos Aires. Entonces dije ‘bueno, listo’”, sostuvo a modo de mea culpa. Y aclaró: “Aprendí por las malas, no lo voy a hacer más”.

La influencer pidió a los usuarios que escriban a meta para pedir que le devuelvan su cuenta. “Por favor, les pido con una mano en el corazón, quiero recuperar mi cuenta. Para la gente que trabaja esto sabe que es muy duro que te pase una cosa así. No quiero tener que empezar de cero otra vez”, lamentó.

“Estoy muy desesperada, anoche estuve llorando, estuve mal y encima tengo que rendir todas estas semanas”, dijo en referencia a la preparación física que está haciendo para Párense de manos.

Finalmente, a cinco días de que le suspendieran la cuenta, la joven decidió abrir un nuevo perfil.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.