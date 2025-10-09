Miguel Ángel Russo será velado en La Bombonera

El mundo del deporte argentino está de luto tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, reconocido director técnico del fútbol nacional, ocurrido este miércoles. Russo, quien dirigía al club Boca Juniors, luchó contra un cáncer durante varios años pero continuó en su cargo hasta el final.

La dirigencia de Boca, encabezada por el presidente Juan Román Riquelme, ha propuesto que el velorio se realice en La Bombonera. La familia de Russo aceptó, y el último adiós se llevará a cabo este jueves de 10:00 a 22:00 horas, y el viernes de 10:00 a 12:00. La ceremonia estará abierta a todos los aficionados al fútbol, sin distinción de hinchadas.