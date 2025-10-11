Nacho Russo rompió en llanto al honrar a su padre con un gol

El miércoles pasado, falleció Miguel Ángel Russo, pero su legado continuó a través de su hijo Ignacio, quien decidió estar presente en el partido entre Tigre y Newell’s. Así, el viernes, Ignacio enfrentó este compromiso en honor a su padre.

A pesar del profundo dolor, Nacho viajó a Rosario y fue titular en el Estadio Coloso Marcelo Bielsa. Durante el minuto de silencio, establecido por la AFA en todos los partidos, se emocionó y no pudo contener las lágrimas. Recibió el apoyo de sus compañeros y un aplauso solidario de los aficionados de Newell's.

El momento culminante llegó en el minuto 21 del partido, cuando José David Romero asistió a Ignacio, quien marcó un gol memorable. Tras el tanto, Ignacio se arrodilló y lloró desconsoladamente mientras sus compañeros lo rodeaban.

Finalmente, mostró un tatuaje en sus costillas que reza una de las frases más significativas de su padre: "Todo se cura con amor".