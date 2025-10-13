Wanda Nara, muy enamorada de Martín Migueles: la foto que eligió para confirmar el romance

Wanda Nara subió una llamativa foto con Martín Migueles y todos lo interpretaron como una confirmación del romance.

Desde hace algunas semanas, se habla de que la mediática vive un affaire con un vecino del country donde está construyendo la casa de sus sueños.

Por su parte, ella no niega, pero tampoco confirma, y solo se limita a decir que quiere disfrutar de su soltería.

Sin embargo, este domingo, Migueles subió una llamativa foto que la conductora no dudó en compartir en sus redes.

En la imagen se los puede sentados en unos sillones, uno al lado del otro, muy sonrientes y mirando a la cámara. El detalle que no pasó inadvertido fue que incluyeron dos emojis de corazones rojos y musicalizaron la historia con el tema “La vuelta al mundo” de Calle 13.

Como era de esperarse, el posteo no pasó inadvertido entre los usuarios que reaccionaron con todo tipo de ocurrencias. “Ya es oficial, nos hacemos los sorprendidos”, “Hermosos”, “¿Le habrá prometido una Ferrari?”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron.

Wanda Nara y Martín Migueles a los besos en un auto

La semana pasada, luego de extensas horas de grabación para la próxima temporada de MasterChef Celebrity, Wanda Nara dio fin a la jornada laboral. Sin embargo, la mediática no contaba con la presencia de un notero que la aguardaba para realizarle algunas preguntas.

Sin dejar de sonreír para las cámaras, la conductora no dio espacio para entrevistas y se subió a una camioneta donde la aguardaba Martín Migueles.

Una vez dentro, Wanda realizó una insólita movida: lejos de mantener las formas y la discreción para proteger el vínculo, saludó al empresario con un beso. Luego se recostó sobre él para susurrarle algo al oído, como un gesto de total complicidad.

Las imágenes fueron transmitidas por el programa Desayuno Americano (América). El cronista, al ver la romántica escena, no dudó en dar vuelta hacia el lado del conductor del vehículo para intentar conversar con Migueles. Sin embargo, la flamante pareja de la modelo, visiblemente incómodo, decidió limitarse a saludarlo tímidamente y procedió a poner en marcha su vehículo.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.