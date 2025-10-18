Pergolini en shock al enterarse quién es el novio de Natalie Pérez

La actriz Natalie Pérez sorprendió a Mario Pergolini durante su visita al programa "Otro día perdido" (eltrece) al hablar de su nueva relación amorosa. Aunque no ofreció muchos detalles, una de sus respuestas dejó al conductor atónito. Cuando Pergolini le preguntó sobre sus actividades favoritas en su tiempo libre, mencionó: "Comunicaciones, veo películas, como helado, paseo, juego con mis amigas, invito a mis amigas, cocino. Y (estoy) con La Sombra", apodo que usa para referirse a su pareja, a quien se le vio en una reciente publicación de redes sociales.

Pérez también reveló que su suegra, “La Flaca Escopeta”, la vistió para el programa, lo que llevó a Pergolini a reconocer que La Sombra es en realidad Tomás Rottemberg, hijo del reconocido empresario de entretenimiento Carlos Rottemberg y Linda Peretz. "Ah, pará, pero yo me estoy enterando ahora de eso. No, estoy sorprendido, acabo de caer", comentó el conductor.

El sueño familiar de Natalie Pérez

En diversas entrevistas, Natalie ha compartido su sueño de formar una familia. En mayo de 2020, reveló que había congelado óvulos, aunque espera no tener que utilizarlos. "Quiero tener hijos de forma natural, pero no se saben nunca estas cosas. Es más preventivo que otra cosa", expresó en una conversación con Agarrate Catalina (La Once Diez).

Sobre su experiencia en el proceso, Pérez advirtió que no todas las complicaciones son comunes. "Lo que me pasó a mí no es lo más habitual; en todas las intervenciones hay riesgos. En esta, hay un porcentaje mínimo, y me tocó a mí. Tuve una hemorragia interna, me dolió mucho, y me tuve que quedar unos días internada", concluyó, buscando brindar tranquilidad a aquellas que consideren someterse al procedimiento.