La promesa de Gianni Infantino que revolucionó a un país de Sudamérica

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, generó expectación en el fútbol boliviano durante su visita a La Paz. En el marco del centenario de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), Infantino declaró: “Vamos a traer un Mundial aquí, claro, por supuesto, vamos a ver, vamos a hablar de qué Mundial hablamos”.

La afirmación se produjo en un evento donde también participaron el presidente de la Conmebol, Alejandro Domínguez, y el presidente electo de Bolivia, Rodrigo Paz. Sin embargo, Infantino no detalló si se refería a un Mundial de mayores, juvenil o femenino.

Aunque su apoyo es significativo, la decisión sobre las sedes de los mundiales requiere la votación de más de 200 países afiliados a la FIFA. Por esta razón, Infantino señaló que comenzará a dialogar con el presidente electo sobre la viabilidad de organizar un Mundial en Bolivia.

El entusiasmo por el fútbol en el país ha crecido tras la clasificación de la selección nacional para el repechaje del Mundial 2026, programado para marzo.