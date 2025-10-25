El Puma Goity defendió a Guillermo Francella de las críticas

El actor Puma Goity salió en defensa de su colega Guillermo Francella ante las recientes críticas que ha recibido en el medio artístico. Durante una entrevista con La Nación, Goity expresó su postura sobre las tensiones en la profesión y la importancia de mantener el respeto entre los actores.

Goity subrayó que es fundamental no criticar a los compañeros públicamente, citando que, al igual que en el deporte, los conflictos deben resolverse en privado. "No está bueno criticar a un colega, sobre todo si es un amigo", afirmó. Su intervención no solo se centró en Francella, sino también en la necesidad de preservar ciertos códigos en el entorno profesional.

El actor recordó cómo Francella lo contactó en su cumpleaños para ofrecerle un papel en El Encargado, resaltando la cercanía entre ambos fuera del escenario. "El primero que me llama siempre es él", comentó Goity, reafirmando el valor de la amistad y la lealtad en un ambiente propenso a divisiones.

La defensa de Goity resuena en un contexto donde las opiniones públicas pueden ser perjudiciales para las relaciones profesionales. "Las diferencias deben tratarse con discreción", concluyó, enfatizando que su apoyo hacia Francella no solo es por su amistad, sino por una firme creencia en el respeto y la camaradería en la actuación.