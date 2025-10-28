Santilli celebra su triunfo en Buenos Aires y destaca la “decisión de creer” de los bonaerenses

Santilli ganó las elecciones en la Provincia de Buenos Aires con apoyo de Milei y el PRO.

El diputado reelecto y gran vencedor de las elecciones legislativas en la Provincia de Buenos Aires, Diego Santilli, aseguró que su victoria refleja “la decisión de una sociedad que eligió creer y avanzar hacia adelante”. En una jornada que confirmó la consolidación del espacio libertario-pro, el dirigente del PRO destacó el cambio de tendencia electoral y valoró el llamado al diálogo del presidente Javier Milei, al que definió como “el motor de una nueva etapa política” en el país.

“Estábamos 14 puntos abajo, era un montón lo que había que descontar. Fue una tarea difícil, pero el ciudadano bonaerense eligió el cambio”, dijo Santilli en diálogo con Radio Rivadavia, al repasar un proceso electoral que consideró “duro, pero esperanzador”. Según su interpretación, el resultado del domingo no solo expresa un respaldo a su figura sino también “a una idea de transformación que empezó en 2023 y que la gente no quiere abandonar”.

El dirigente sostuvo que la alianza entre La Libertad Avanza y el PRO fue “clave para consolidar un proyecto común de transformación” en el distrito más poblado del país. En ese marco, elogió el rol del expresidente Mauricio Macri, a quien atribuyó haber comprendido “el nuevo mapa político que se abrió tras la irrupción de Javier Milei”. “Lo que hizo Mauricio fue escuchar a la sociedad que puso a Milei en la conducción. El trabajo conjunto permitió construir un espacio político que prioriza las reformas y la estabilidad”, señaló.

Santilli también celebró el tono del discurso presidencial tras conocerse los resultados, en el que Milei convocó al diálogo y al consenso. “Anoche se vio un Presidente que convocó a todos aquellos que creen que Argentina necesita un cambio. Fue un mensaje que sintetiza lo que muchos sentimos: que hay que dejar atrás los enfrentamientos y pensar en cómo reconstruir el país”, expresó.

“El triunfo es del Presidente y de los bonaerenses”

En una entrevista con TN, Santilli amplió su análisis sobre el significado político de la elección. “Era una elección muy difícil. Creo que los bonaerenses eligieron creer, cruzar el río, animarse a cambiar. Es un triunfo del Presidente y de los bonaerenses, que no quieren volver atrás, que quieren vivir tranquilos, que haya laburo, que los chicos aprendan en la escuela y que los chorros estén presos”, afirmó.

El legislador subrayó que siente una fuerte responsabilidad tras el respaldo obtenido. “Lo veo con mucha responsabilidad y con agradecimiento al Presidente y a Karina Milei, que confiaron en mí”, aseguró. También recordó que su vínculo con los votantes bonaerenses “viene desde 2021” y que durante la campaña se fortaleció “ese cariño que se construye recorriendo, escuchando y estando cerca”.

Santilli interpretó el resultado como una validación de la gestión nacional. “Los bonaerenses eligieron creer y el Presidente consolidó sus ideas. Quieren que las ideas del cambio les lleguen de una vez por todas”, afirmó, al tiempo que reconoció que durante los últimos días de campaña “se sintió algo distinto” en el conurbano. “Era difícil caminar por la cantidad de gente que se acercaba. El triunfo es de los bonaerenses y del Presidente”, reiteró.

Responsabilidad y futuro político

De cara al futuro, Santilli sostuvo que el mensaje de las urnas “obliga a actuar con más responsabilidad” y a mantener la confianza de los votantes. “El Presidente tuvo el gesto de convocar a todos aquellos que creen en el cambio. No podemos volver a cometer errores”, advirtió.

En su balance final, el diputado consideró que la elección bonaerense “demostró que la gente valora la coherencia y el esfuerzo”, y que el respaldo obtenido “es una oportunidad para avanzar hacia un país más ordenado y moderno”. Cerró su mensaje con una promesa: “El compromiso será trabajar cada día para que ese voto de confianza se transforme en resultados concretos para los bonaerenses y para todo el país”.