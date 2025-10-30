Tras liberar $4,5 billones en el mercado, Caputo apuesta a recuperar el crédito para el último tramo del año

El Gobierno liberó este miércoles casi $5 billones luego de una nueva licitación de deuda, y confía en que esa mayor liquidez en el mercado ayude a reactivar la actividad económica a través del crédito en el último tramo del año.



De acuerdo a lo que informó la Secretaría de Finanzas, se renovó el 57,81% de los compromisos por casi $12 billones que vencían esta semana. En la operación, se adjudicaron $6,87 billones con tasas anuales que llegaron al 44%.

Esa diferencia dejó más de $4,5 billones disponibles en el mercado, se espera que comiencen a circular. En ese escenario, la estrategia apunta a impulsar el crédito y el consumo para repuntar la economía hacia fin de año.

Los analistas de la consultora Aurum explicaron que la licitación “implicó una obtención del 57% del monto que vencía, gracias al interés por las letras de corto plazo (noviembre y enero)”. Además, agregaron que tanto en las reaperturas como en las nuevas colocaciones de tasa fija se observó “un premio por sobre la curva de mercado”, y destacaron que la cobertura del Dólar Link fue declarada desierta.

Por último, sostuvieron que el resultado “era el esperado”: “Dejar un sobrante de pesos que dote al mercado de mayor liquidez, con la expectativa de que la tasa de referencia no sufra tanta volatibilidad intradiaria”.

Por su parte, Equilibra analizó que la licitación de duda significó “más pesos a la calle para desinflar la tasa” y señaló que la colocación se concentró exclusivamente en instrumentos de tasa fija y con un plazo promedio menor a cinco meses.

La consultora remarcó además que hubo una descompresión generalizada en las tasas licitadas respecto al cierre del mercado del día anterior. “En la mayoría de los plazos se convalidaron con rendimientos más bajos, con mayor diferencia en los tramos largos de la curva”, sumaron.

A su vez, remarcaron que “el Tesoro enfrenta vencimiento significativos en manos de bancos y del sector privado no financiero en el último bimestre del año: $10,5 billones el 5/11 (1,2% PIB), $14,1 billones el 26/11 (1,7% PIB) y $12,6 billones el 11/12 (1,2% PIB)“.

En el equipo de Research de PUENTE, expresaron que la liberación de los casi $5 billones “refleja la muy baja liquidez en el sistema financiero”, aunque señalaron que como punto positivo “las tasas de colocación fueron mucho menores que en licitaciones anteriores”.

“Resta ver si el Gobierno buscará tomar alguna medida para retirar esta liquidez que inyecta, como hizo en ocasiones anteriores, o si va a convalidar esta demanda del mercado”, concluyeron.

CON INFORMACION DE TODONOTICIAS.