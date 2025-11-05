Argentinos Juniors e Independiente Rivadavia definirán al campeón de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia comenzó su camino en la Copa Argentina con una victoria 1-0 ante Estudiantes de Caseros en los 32avos de final. Posteriormente, eliminó a Platense en una definición por penales tras un empate 2-2. Avanzó a octavos al vencer 2-1 a Central Córdoba de Rosario y superó a Tigre 3-1 en cuartos de final. Su gran sorpresa llegó en semifinales al eliminar a River Plate por 4-3 en penales, tras un empate sin goles en el tiempo reglamentario.

Por su parte, Argentinos Juniors, dirigido por Nicolás Diez, llega motivado a esta final tras una buena actuación en la temporada. Actualmente, el equipo lucha por un lugar en los playoffs del campeonato local y también compite con Boca y River por un cupo a la próxima Copa Libertadores. Si conquista el título, sumará una estrella a su vitrina y pondrá fin a una sequía de 15 años sin consagraciones en Primera División. Sin embargo, el Bicho llega a esta final tras una derrota reciente 2-0 frente a Barracas Central.

Posibles alineaciones

Independiente Rivadavia:

Ezequiel Centurión; Alejo Osella, Leonard Costa, Luciano Gómez; Maximiliano Amarfil, Tomás Bottari, Mauricio Cardillo; Matías Fernández; Sebastián Villa, Alex Arce. DT: Berti.

Argentinos Juniors:

Sergio Romero; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Erik Godoy, Sebastián Prieto; Federico Fattori, Gabriel Florentín; Alan Lescano, Hernán López Muñoz, Diego Porcel; Tomás Molina. DT: Nicolás Diez.

Detalles del encuentro

Hora: 21:10

21:10 Árbitro: Nicolás Ramírez

Nicolás Ramírez VAR: Héctor Paletta

Héctor Paletta Transmisión: TyC Sports



Estadio: Juan Domingo Perón