El motivo por el que Galatasaray podría fichar a Lionel Messi

La reciente renovación de Lionel Messi con el Inter Miami hasta 2028 parecía sellar su futuro en la MLS, pero el interés del Galatasaray ha generado dudas sobre su permanencia. Según el portal turco Fotomaç, el club dirigido por Mauro Icardi está considerando un préstamo de cuatro meses para incorporar al astro argentino, justo antes del Mundial de 2026.

Sin embargo, este interés aún no ha dado lugar a negociaciones formales entre el club y el jugador. El mismo Zeki Uzundurukan, editor en jefe de Fotomaç, indicó que la directiva del Galatasaray está monitoreando la situación de Messi, de 38 años. La posibilidad de traer a la estrella argentina ha sorprendido a fanáticos y medios, dado que el club ya ha realizado fichajes de renombre como Victor Osimhen, İlkay Gündoğan y Leroy Sané.

El futuro inmediato de Messi se decidirá el próximo sábado 8 de noviembre, cuando el Inter Miami se enfrente a Nashville en un partido crucial de playoffs. La serie está empatada, y una derrota podría anticipar el final de su temporada. Para Messi, un período prolongado sin competencia sería desfavorable, especialmente con el Mundial a la vista.

Si el Miami avanza, Messi tendría la oportunidad de sumar más minutos antes de que finalice el calendario de la MLS. A partir de enero, estaría libre de compromisos y podría evaluar la oferta del Galatasaray si desea seguir compitiendo a un alto nivel antes del inicio del Mundial.