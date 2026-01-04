Calu Rivero generó polémica en las redes por qué decidió no mandar a su hijo al jardín

Calu Rivero ha generado controversia tras anunciar en sus redes sociales una decisión relacionada con la crianza de su hijo mayor, Tao. En una publicación en Instagram, la actriz explicó que optó por un enfoque educativo alternativo después de probar diversas opciones sin éxito.

Rivero relató que se sintió particularmente cómoda al inscribir a su hijo en una escuela de equitación, donde Tao mostró entusiasmo y felicidad. La elección se fundamenta en el bienestar del niño y su conexión con los caballos. Sin embargo, esta decisión ha suscitado reacciones mixtas en las redes sociales, con usuarios que critican la falta de escolarización formal.

El debate se ha centrado en la importancia de la educación obligatoria. Algunos argumentan que la escuela es un derecho y una responsabilidad de los adultos hacia los niños. Otros defienden la postura de Rivero y resaltan el valor de experiencias alternativas en la educación inicial, sugiriendo que no todos los procesos de aprendizaje deben seguir un mismo camino.

La emotiva despedida de Calu Rivero a su abuela

Recientemente, Calu Rivero compartió una conmovedora publicación en Instagram para honrar a su abuela Chichi, quien falleció. Acompañada de fotografías y un mensaje titulado "Hablemos de morir bien", la actriz reflexionó sobre el proceso de aceptar la pérdida.

Rivero expresó su gratitud hacia su abuela, describiendo el acompañamiento en sus últimos momentos como un "acto de amor radical". Relató cómo, en su despedida, la muerte de Chichi se transformó en una lección sobre la entrega y el amor. “No se fue sola, se fue sostenida”, escribió y agregó que la despedida fue digna, luminosa y llena de ternura.

El tributo de la actriz destaca no solo el impacto emocional de la pérdida, sino también la importancia de vivir plenamente y aprender de cada experiencia, incluso la más dolorosa.