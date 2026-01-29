Neuquén, real estate y finanzas colaborativas: un nuevo polo de atracción para el ahorro privado

Neuquén se consolida como uno de los polos económicos más dinámicos del país, impulsado por Vaca Muerta.

El dinamismo económico de Neuquén se consolidó en los últimos años como uno de los fenómenos más relevantes del mapa productivo argentino. Impulsada por el desarrollo de Vaca Muerta, la capital provincial dejó de ser únicamente un centro administrativo para transformarse en un nodo de actividad corporativa, profesional y de servicios, con una demanda creciente que supera la capacidad de respuesta de su infraestructura urbana. En ese contexto, el mercado inmobiliario comenzó a mostrar señales de tensión que abrieron nuevas oportunidades de inversión.

A diferencia de otros ciclos, el interés por el real estate neuquino no se explica solo por la tradicional búsqueda de refugio de valor. La combinación de altos niveles de ocupación, alquileres en alza y una base de inquilinos vinculada a la actividad energética configuró un escenario atractivo para quienes buscan rendimientos superiores al promedio. En particular, el segmento corporativo registra valores récord, impulsados por la llegada constante de empresas, proveedores y profesionales especializados.

Este escenario coincide con un cambio más amplio en el perfil del inversor argentino. Frente a la volatilidad de los activos financieros tradicionales y a un mercado inmobiliario porteño con retornos cada vez más ajustados, creció el interés por alternativas que ofrezcan mayor rendimiento real y mecanismos de acceso más flexibles. Allí aparece el cruce entre desarrollos inmobiliarios premium y herramientas de financiamiento colectivo, que permiten canalizar el ahorro hacia proyectos concretos sin requerir grandes patrimonios.

En ese marco se inscribe el lanzamiento de Next Neuquén, un desarrollo de usos mixtos que busca capitalizar la expansión urbana de la ciudad. El proyecto apunta a un público de clase media corporativa y profesional, un segmento en expansión que hoy enfrenta escasez de oferta habitacional y de servicios. La propuesta combina ubicación estratégica, diseño contemporáneo y una lógica pensada para responder a la demanda sostenida que genera la actividad hidrocarburífera.

Más allá de sus características edilicias, el rasgo distintivo del proyecto es su esquema de financiamiento. A través de una plataforma de crowdfunding inmobiliario, se habilita la participación de pequeños y medianos ahorristas mediante la adquisición de cuotapartes. Este modelo representa una ruptura con el esquema tradicional del mercado, históricamente reservado a grandes inversores o desarrolladores con fuerte espalda financiera.

La estructura fiduciaria aparece como uno de los elementos centrales del esquema. Bajo este formato, los participantes acceden a una porción real del activo, con reglas claras y mecanismos de auditoría que buscan reducir los riesgos habituales de la inversión inmobiliaria. A ello se suma una estrategia de renta durante el período de obra, que introduce un flujo de ingresos previo a la finalización del proyecto, algo poco frecuente en desarrollos de este tipo.

El atractivo de la propuesta se explica también por el contexto local. Neuquén exhibe uno de los crecimientos más sostenidos del país en términos de actividad económica y población vinculada al sector energético. Esa dinámica no solo impulsa la valorización del suelo y de los inmuebles, sino que reduce los tiempos de absorción de la oferta una vez finalizadas las obras, un factor clave para la rentabilidad de este tipo de inversiones.

Sin embargo, como en todo proceso de inversión, el riesgo no desaparece. En zonas de rápido crecimiento, la ejecución del proyecto y la experiencia del desarrollador resultan determinantes. En este caso, el respaldo de una firma con trayectoria en desarrollos residenciales y corporativos aparece como un elemento que busca mitigar ese factor, en un mercado donde los antecedentes y el cumplimiento de plazos son variables decisivas.

La convergencia entre el impulso económico de la cuenca neuquina y nuevas herramientas financieras marca una tendencia que podría replicarse en otros polos productivos del país. En un contexto de transformación del ahorro y de búsqueda de activos ligados a la economía real, Neuquén vuelve a posicionarse como un laboratorio de oportunidades, esta vez en la intersección entre ladrillos y finanzas colaborativas.