Educación en alerta: el 2026 encuentra al sistema con más alumnos en las aulas, pero menos aprendizajes

La Argentina llega a 2026 con alta escolarización, pero bajos niveles de aprendizaje.

La inversión educativa no logra sostener el piso del 6% del PBI y muestra una caída real reciente.

Las pruebas de aprendizaje revelan dificultades persistentes en lengua y matemática desde la primaria.

Las desigualdades educativas se expresan entre provincias y según el nivel socioeconómico.

Aumentan la conflictividad escolar y el desgaste de la carrera docente.

Especialistas reclaman una reforma integral que articule financiamiento, enseñanza y organización federal.

A pocas semanas del inicio de un nuevo ciclo lectivo, el sistema educativo argentino llega a 2026 atravesado por tensiones acumuladas desde hace años. Dos décadas después de la sanción de la última gran ley nacional de educación, el escenario combina una cobertura escolar casi universal con resultados de aprendizaje que siguen siendo bajos y desiguales. En ese contexto, el debate sobre una eventual reforma integral vuelve a instalarse, no solo por la presentación de un proyecto oficial en diciembre pasado, sino por la persistencia de indicadores que reflejan una crisis estructural.

Uno de los rasgos más notorios del sistema es su capacidad para garantizar el acceso. La escolarización en el nivel inicial alcanza niveles muy altos, el primario está plenamente universalizado y la secundaria registra tasas de asistencia superiores al 90%. Sin embargo, ese éxito en términos de inclusión no se traduce en aprendizajes sólidos. Los datos disponibles muestran que una proporción significativa de los estudiantes avanza en su trayectoria escolar sin adquirir los conocimientos básicos esperables para cada etapa.

El problema no es nuevo, pero se profundiza en un contexto de restricciones presupuestarias. La inversión educativa nunca logró sostener de manera permanente el piso del 6% del Producto Bruto Interno fijado por la ley vigente desde 2006. En la práctica, el esfuerzo financiero recae casi por completo en las provincias, con fuertes diferencias entre distritos. Mientras algunas jurisdicciones destinan recursos muy superiores al promedio, otras apenas logran cubrir el funcionamiento básico del sistema. A esto se suma una caída real del gasto educativo en los últimos años, tanto a nivel provincial como nacional, que limita la posibilidad de invertir en infraestructura, capacitación docente y materiales pedagógicos.

Las evaluaciones de aprendizaje confirman el diagnóstico. Las pruebas nacionales evidencian dificultades persistentes en lengua y, sobre todo, en matemática, con desempeños que empeoran a medida que los alumnos avanzan de grado. Una porción importante de los estudiantes no alcanza los niveles mínimos de lectura al finalizar los primeros años de la primaria, y esa fragilidad inicial se arrastra hasta la secundaria. Como resultado, solo una minoría logra completar el nivel medio en el tiempo teórico y con aprendizajes satisfactorios.

Las desigualdades atraviesan todo el sistema. Se observan brechas marcadas entre provincias, pero también al interior de cada distrito y entre distintos sectores sociales. Los alumnos de contextos más vulnerables concentran los peores resultados, aunque incluso en jurisdicciones con mayores recursos los niveles de aprendizaje distan de ser satisfactorios. Esto refuerza la idea de que el problema no se explica únicamente por el financiamiento, sino también por la forma en que funciona la escuela y se organiza la enseñanza.

A este cuadro se suma un deterioro del clima escolar. Docentes y directivos advierten un aumento de los conflictos en las aulas, con situaciones que involucran a estudiantes, familias y equipos educativos. La escuela sigue siendo un espacio de contención, pero cada vez más exigido frente a problemáticas sociales que desbordan sus capacidades. En paralelo, los salarios docentes han perdido poder adquisitivo en la última década, lo que obliga a muchos maestros y profesores a acumular cargos y horas, afectando la calidad de la enseñanza y desalentando la permanencia en la carrera.

La discusión sobre una reforma educativa aparece así atravesada por múltiples dimensiones: el financiamiento, los aprendizajes, la desigualdad, las condiciones de trabajo docente y la organización federal del sistema. Especialistas coinciden en que cualquier cambio de fondo debe poner en el centro a los docentes, revisar su formación, repensar la carrera profesional y mejorar las condiciones en las que se desarrolla la tarea cotidiana. También señalan la necesidad de una mayor articulación entre Nación y provincias, para que las políticas definidas a nivel central tengan impacto real en las aulas.

Con el inicio de un nuevo año escolar, el sistema educativo enfrenta una oportunidad y un desafío. La magnitud de los problemas acumulados exige algo más que reformas parciales: plantea la necesidad de un debate profundo sobre qué escuela necesita la Argentina y cómo garantizar que estar en la escuela signifique, efectivamente, aprender.