La clave no está en la herramienta, sino en la pregunta: cómo usar la IA para diseñar mejores clases

La IA ya es una herramienta habitual para planificar y diseñar clases

La calidad de los resultados depende del nivel de detalle del prompt

Definir contexto y objetivos pedagógicos mejora notablemente las respuestas

Incluir criterios curriculares alinea las propuestas con el marco oficial

El trabajo secuencial y el refinamiento permiten ajustar mejor las actividades

La IA es un apoyo: el rol crítico y pedagógico del docente sigue siendo central

La inteligencia artificial generativa dejó de ser una novedad para convertirse en una aliada cotidiana dentro del aula. Docentes de distintos niveles ya la utilizan para evaluar, organizar contenidos, diseñar actividades y crear situaciones de aprendizaje más dinámicas. Sin embargo, el verdadero potencial de esta tecnología no reside tanto en la herramienta en sí, sino en la capacidad de quien la usa para formular las consignas adecuadas. En ese punto, aprender a construir buenos “prompts” se vuelve una competencia pedagógica cada vez más relevante.

La experiencia acumulada muestra que los resultados que ofrece la IA dependen en gran medida de la calidad de las instrucciones que recibe. Los pedidos vagos o genéricos suelen derivar en propuestas poco precisas, difíciles de aplicar en contextos reales de enseñanza. En cambio, cuando el docente define con claridad el marco de trabajo, la inteligencia artificial logra respuestas más ajustadas y útiles.

Uno de los primeros pasos es establecer el contexto. La IA funciona mejor cuando se le indica el nivel educativo, la materia, las características del grupo, la diversidad del alumnado, el enfoque metodológico y el producto final esperado. Cuanta más información se le brinda, más afinada resulta la propuesta. Incluso asignarle un rol específico —por ejemplo, “especialista en diseño curricular” o “experto en evaluación formativa”— contribuye a orientar el tipo de respuesta que se obtiene.

Otro aspecto central es explicitar el objetivo pedagógico. No es lo mismo pedir una idea general que solicitar una situación de aprendizaje completa, con actividades, instrumentos de evaluación y rúbricas. Definir desde el inicio para qué se usará el material permite que la IA priorice determinados enfoques y descarte otros, alineando la propuesta con las necesidades reales del aula.

La incorporación de criterios curriculares también resulta clave. Incluir competencias, saberes básicos y criterios de evaluación ayuda a que las actividades generadas se ajusten a lo que exige el currículo oficial. De este modo, la inteligencia artificial deja de ser un recurso aislado y se integra al marco normativo y pedagógico vigente, evitando desajustes entre la planificación y los objetivos institucionales.

La forma en que se solicita la información también influye. Pedir estructuras claras —listas, tablas, secciones con encabezados— no solo mejora la legibilidad de la respuesta, sino que facilita su posterior adaptación y uso. Además, permite al docente identificar rápidamente qué partes requieren ajustes y cuáles pueden aplicarse de manera directa.

En muchos casos, el proceso no se resuelve con un único prompt. Es habitual trabajar de manera secuencial, desarrollando la propuesta paso a paso dentro de una misma conversación. Esta modalidad ofrece la posibilidad de detenerse, retomar el trabajo más adelante y profundizar aspectos específicos sin necesidad de empezar desde cero.

El refinamiento posterior es otro componente esencial. Incluso con una consigna bien construida, suele ser necesario ajustar el resultado mediante preguntas de seguimiento. Estas permiten adaptar la propuesta a la realidad del aula, profundizar determinados contenidos o modificar el nivel de complejidad según el grupo de estudiantes.

Finalmente, los especialistas coinciden en un punto fundamental: la inteligencia artificial no reemplaza al docente. Su función es la de un apoyo que requiere revisión crítica y criterio pedagógico. Verificar la coherencia de las actividades, cuestionar lo que genera dudas y solicitar correcciones forma parte del uso responsable de la tecnología. En ese equilibrio entre innovación y análisis docente se juega el verdadero valor de la IA en la educación.