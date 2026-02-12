Llega la primera carrera recreativa del año a Rafaela

Rafaela, reconocida por su fuerte identidad deportiva y por promover hábitos saludables en cada barrio, será escenario este sábado 21 de febrero de la primera carrera recreativa del año. La iniciativa está pensada para toda la familia e invita a compartir una jornada al aire libre que une deporte y compromiso social.

La actividad comenzará a las 18:00 con la acreditación, mientras que la largada está prevista para las 20:00.

El evento se organiza de manera conjunta con INCLUIRNOS, una organización social de la ciudad que trabaja fortaleciendo a otras ONG y acompañando diversas iniciativas solidarias. En esta edición, el objetivo principal será la recolección de útiles escolares, con el fin de colaborar para que muchos niños puedan comenzar las clases con los elementos necesarios para su formación.

En una ciudad deportiva como Rafaela, donde el atletismo, el ciclismo, el fútbol y múltiples disciplinas forman parte de su identidad, esta propuesta vuelve a poner en valor el rol del deporte como herramienta de integración y transformación social.

La carrera contará con un nuevo recorrido recreativo de 4 y 8 kilómetros, con largada desde el Velódromo de la ciudad, transitando el óvalo y el bosquecito Besaccia. Desde la organización se recomienda a los participantes llevar linterna, ya que se trata de un sector con baja iluminación, lo que aporta un detalle especial y diferente a la experiencia.

Además de la competencia, la jornada incluirá sorteos, food trucks, música y animación, generando un espacio de encuentro para corredores, familias y acompañantes. La invitación está abierta a toda la comunidad a correr, compartir y ayudar, reafirmando que en Rafaela el deporte es parte de su esencia y también un puente para construir comunidad.