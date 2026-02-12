Viajar al exterior en 3 pagos sin interés: qué tener en cuenta para financiar tus vacaciones

En un contexto económico donde cada peso cuenta, financiar las vacaciones se ha convertido en una estrategia esencial para los argentinos. La tarjeta de crédito se ha consolidado como el principal medio de pago para viajes, tanto nacionales como internacionales, debido a su capacidad para congelar precios y permitir pagos en cuotas.

Un reciente estudio revela que, en el turismo nacional, el 75% de las transacciones se realizan con tarjeta de crédito. En el ámbito internacional, este medio lidera con un 55%, seguido por las opciones de débito y DEBIN, que también han ido en aumento.

Paula Cristi, Gerente General de Despegar para Argentina y Uruguay, señala que “los viajeros buscan previsibilidad”. La posibilidad de pagar en cuotas, combinar métodos de pago y seleccionar la moneda son factores decisivos en la elección de los consumidores.

Despegar ha introducido una herramienta que permite pagar vuelos y hoteles internacionales en hasta tres cuotas sin interés, siempre que el total se abone al menos siete días antes de la partida. Esta opción ofrece la posibilidad de combinar diferentes métodos de pago, facilitando así la planificación financiera y protegiendo a los usuarios de la inflación y aumentos en el dólar.

Además, el pago directo en dólares ha crecido, permitiendo a los usuarios evitar impuestos locales. Actualmente, el 25% de las ventas se abonan en moneda extranjera, reflejando un incremento interanual del 20%. Desde octubre, es posible realizar estos pagos tanto con tarjetas de crédito como de débito.

La combinación de cuotas, pagos en dólares y la flexibilidad en los métodos de pago son las razones por las cuales la tarjeta de crédito sigue siendo la opción preferida de los argentinos para planificar sus viajes en un entorno de incertidumbre económica. En este sentido, anticiparse, financiar y pagar antes de viajar se ha vuelto crucial.