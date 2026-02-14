Milei reordena su agenda de marzo: suspende Mendoza y prioriza compromisos internacionales y políticos

Milei reorganizó su agenda de marzo y suspendió su visita política a Mendoza.

La decisión responde a una invitación internacional encabezada por Donald Trump.

El viaje mendocino estaba vinculado a elecciones municipales y alianzas locales.

El presidente mantiene gestos políticos hacia el gobernador Alfredo Cornejo.

Tucumán aparece como escenario de actividad política con la Fundación Federalismo y Libertad.

La estrategia oficial combina proyección internacional y fortalecimiento territorial.

El presidente Javier Milei redefinió su cronograma político para marzo en el marco de una estrategia que combina actividad internacional, posicionamiento interno y fortalecimiento territorial de su espacio. Como parte de esa reorganización, el mandatario decidió suspender su visita prevista a Mendoza —donde iba a participar de actividades vinculadas al denominado “Tour de la Gratitud”— para priorizar compromisos que el oficialismo considera estratégicos tanto en el plano diplomático como en la construcción política doméstica.

La modificación de agenda responde principalmente a una invitación cursada desde Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump convocó a Milei a participar en Washington de la inauguración del Consejo de la Paz, un evento de alto perfil político que coincidía en fechas con el viaje a territorio mendocino. En la Casa Rosada interpretan la invitación como una señal de alineamiento internacional y una oportunidad para reforzar vínculos con sectores influyentes del escenario global.

El viaje a Mendoza tenía como telón de fondo el calendario electoral municipal. En esa provincia, seis departamentos renovarán sus Concejos Deliberantes y La Libertad Avanza buscaba capitalizar la presencia presidencial en un esquema de alianzas locales. El oficialismo selló acuerdos políticos con el gobernador Alfredo Cornejo y sectores del PRO para competir de manera coordinada en distritos clave. La cancelación del viaje no implica, según fuentes cercanas al Ejecutivo, un retiro del respaldo político, sino una reprogramación de prioridades.

Como gesto de continuidad política, Milei invitó a Cornejo a participar de un foro económico internacional en Nueva York que apunta a exhibir a la Argentina como destino de inversiones. Desde el entorno presidencial señalan que el objetivo es fortalecer el vínculo entre gobiernos provinciales y actores empresariales en sectores estratégicos como energía y minería, áreas consideradas centrales para el plan de crecimiento oficial.

En paralelo, la agenda del mandatario mantiene un fuerte componente interno. El oficialismo evalúa la participación de Milei en un encuentro organizado por la Fundación Federalismo y Libertad en Tucumán, previsto para la segunda quincena de marzo. El evento convocará a empresarios y referentes económicos del norte argentino y forma parte de la estrategia libertaria para consolidar presencia política en regiones donde el oficialismo busca ampliar su base de apoyo.

Durante esa visita, el presidente compartiría actividades con el dirigente provincial Lisandro Catalán, una figura que el espacio libertario considera clave para su proyección territorial. El gesto apunta a reforzar liderazgos locales y exhibir cohesión política en un escenario donde el Gobierno procura sostener iniciativa parlamentaria y presencia pública simultáneamente.

El llamado “Tour de la Gratitud” —una serie de recorridas federales para reforzar la imagen presidencial y agradecer apoyos políticos— no queda descartado, sino que será reconfigurado en función de la agenda internacional y legislativa. En el oficialismo sostienen que la prioridad es administrar tiempos políticos en un contexto de reformas estructurales y negociaciones parlamentarias que exigen presencia constante del Ejecutivo.

La redefinición del calendario presidencial refleja, en definitiva, una combinación de diplomacia, estrategia electoral y construcción territorial. Mientras el Gobierno intenta consolidar su agenda de reformas, la figura de Milei continúa siendo el eje de la proyección política oficial, con movimientos que buscan equilibrar visibilidad internacional y presencia en el escenario doméstico.