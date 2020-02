Un día como hoy en la historia

El 9 de febrero de 1961, en Liverpool, Reino Unido, tiene lugar la primera actuación del grupo musical "The Beatles". Los cuatro muchachos de Liverpool suben por primera vez en el escenario de un modesto club de jazz llamado "The Cavern". Todavía Ringo Starr no ha sustituido a Pete Best. Ésta será la primera de un total de 292 actuaciones que marcarán un antes y un después en la historia de la música. Entre 1962 y 1970 grabarán doce álbumes de estudio.