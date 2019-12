Ricardo Alfonsín: “No se trata de sanear la economía y enfermar a la sociedad”

Ricardo Alfonsín estuvo presente en el piso de C5N el sábado por la noche. Durante la transmisión televisiva el dirigente radical mantuvo una charla en la que habló sobre el nuevo rol de la Unión Cívica Radical, las consecuencias del plan económico de Macri y la situación que debe enfrentar el presidente electo Alberto Fernández: “No se trata de sanear la economía y enfermar a la sociedad”, sentenció.

En primer lugar, Alfonsín fue consultado por las nuevas medidas que impuso el gobierno sobre las retenciones. Dijo que la nueva legislación actualizaba los valores de la mismas y agregó: “Se han perdido 25.000 productores. No a todos les ha ido bien”, explicó el dirigente radical haciendo referencia a los diversos sectores del agro. “El campo no es un solo actor. Hay distintos actores y no se puede tratar de iguales a los desiguales”, explicó.

Por otro lado, se refirió al mandato de Mauricio Macri: “La política es difícil. Algunos creen que es fácil y se estarán dando cuenta que no. No es cómo manejar una empresa. Ojalá fuera como manejar una empresa”, señaló Alfonsín. También se refirió a la tarea de la dirigencia política: “Siempre hay que tratar de arbitrar entre intereses en disputa”, explicó Alfonsín. “Yo creo que hay que dialogar y hay que persuadir”, opinó refiriéndose a los dichos del campo.

A su vez, el dirigente radical advirtió sobre el actual escenario político: “Los gobiernos no son omnipotentes. Hay poderes más potentes que los de los gobiernos o los del estado”, expresó. “Hay que hacer un esfuerzo para que la sociedad no se confunda”, dijo refiriéndose a los medios de comunicación. “De allí la importancia de poder influenciar en la opinión pública. Hoy los partidos están en posiciones desiguales para influir en la decisión pública” comentó el dirigente radical.

