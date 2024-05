Martín Lousteau cuestionó la Ley de Bases y se cruzó con un funcionario de Caputo

El senador Martín Lousteau cuestionó la Ley de Bases en su disertación durante la reunión plenaria de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto que se realiza en el Senado. En especial, el presidente de la UCR cuestionó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), aprobado en Diputados semanas atrás.

«Este es un régimen hipergeneroso o excesivamente generoso», apuntó el funcionario. Algunos de los puntos que cuestionó fue la disminución de 10 puntos de la alícuota por Impuesto a las Ganancias, la utilización del crédito fiscal gracias al Impuesto del Valor Agregado, la no tributación de Ingresos Brutos y el no pago del impuesto PAIS y los derechos de importación, entre otros.

Al enumerar los puntos que establece la Ley de Bases sobre el RIGI, Lousteau dijo: «Se supone que es para traer inversión de otros lugares, como Chile y Perú. En mi opinión, somos mucho más generosos. En el caso de Perú, los beneficios son escalonados con el monto de inversión (a los 15, una cosa; a los 50, otra). ¿Por qué hay un punto de corte y no un escalamiento?».

Ante ello, el legislador consideró el cepo, la devaluación y la inestabilidad cambiaria actual. «Es difícil pensar que haya proyectos de más de 200 millones de pesos que no estén en carpetas firmes en los próximos dos años. ¿Estamos atrayendo cosas nuevas o le estamos dando ventaja a cosas que ya estaban, como la minería? ¿Hace falta tanto beneficio? No sé si es tan federal», incluyó.

El cruce con Carlos Guberman

En su alocución, el senador insistió con su postura comparativa. “Hay dos maneras de abordar la excesiva generosidad, una es comparar con Australia, con Chile, con otros países. También me gustaría comparar lo que tienen los otros y el régimen que les das. Alguien que invierte 30 millones de dólares no tiene nada de todos estos beneficios. En este caso hay discriminación de potenciales insumos locales para insumos de capital. Acá pasa con la ley minera. En otros países cuando se dieron regímenes especiales a sectores extractivistas genera una contra reforma como en Panama”, señaló Lousteau.

Ante las preguntas formuladas, Carlos Guberman, secretario de Hacienda, le dijo: “Argentina es mucho más caro que lo que pasa en Perú y Chile. El costo fiscal es de 55%, mientras que en Chile fueron de 35% el año pasado y ahora subieron al 43%. En Perú, es del 38-39%. Es mucho más caro acá. El RIGI lo llevaría al 35%, más o menos 36%, siempre y cuando las provincias acompañen y no generen cargas adicionales sobre lo que estamos proponiendo. Si la provincia adhiere, la empresa va a poder tener los beneficios; si no, difícilmente lo haga si no tiene esas garantías”.

