Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde no asistirán a la firma del Pacto de Mayo que se realizará en Tucumán

Los ex presidentes Cristina Kirchner y Eduardo Duhalde no asistirán a la firma del Pacto de Mayo que se presentará en la vigilia del 8 al 9 de Julio en Tucumán, en el marco de la celebración por el Día de la Independencia. Desde el Instituto Patria aseguraron que llegó la invitación, que fue respondida y que, además de agradecer, informaron que la ex mandataria no concurrirá. Por su parte, Hilda Chiche Duhalde aclaró que el dirigente bonaerense debe cumplir unos compromisos en el exterior.

“No va a ir porque no está en el país. Él está siempre preocupado, últimamente, por el tema de las tierras y la posibilidad de que cada habitante de nuestra América tan doliente puede tener su tierra. Está trabajando con los diputados de Paraguay en ese tema. Se trata de que comprendan de que hay formas que pueden permitirle a cada uno tenga la posibilidad de tener un lote. El derecho a la vivienda está garantizado en nuestra Constitución. Hoy es imposible plantearse el derecho a la vivienda pero sí es posible garantizar el derecho a la tierra”, explicó Chiche Duhalde en diálogo con La Red.

Las invitaciones fueron enviadas el martes por la noche, con la firma de Javier Milei y con una frase del escritor y poeta Esteban Echeverría que reza que “las glorias colectivas de la revolución son aquellas conquistadas por el heroico esfuerzo de la Nación en la Guerra de la Independencia y por los patriotas de mayo y julio: todas ellas son santas y legítimas”.

Como adelantó Infobae, detrás de los preparativos de este evento se encuentra la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que este martes por la tarde recibió en la Casa Rosada a quien será el anfitrión de la reunión, el tucumano Osvaldo Jaldo. Tanto este gobernador, como sus pares de Salta, Gustavo Sáenz; de Catamarca, Raúl Jalil, y de Córdoba, Martín Llaryora, que también estuvieron en Balcarce 50 dialogando con la funcionaria y con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificaron su asistencia.

Las autoridades nacionales también esperan la presencia en ese encuentro de los mandatarios que pertenecen a Juntos por el Cambio: Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Gustavo Valdés (Corrientes), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Carlos Sadir (jujuy), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Claudio Poggi (San Luis).

Además, confían en que irán los peronistas disidentes e integrantes de partidos independientes Hugo Passalacqua (Misiones), Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Marcelo Orrego (San Juan) y Claudio Vidal (Santa Cruz). Por el contrario, dan por descontadas las ausencias de los gobernadores de las provincias de Buenos Aires, Axel Kicillof; de La Pampa, Sergio Ziliotto; de La Rioja, Ricardo Quintela; de Formosa, Gildo Insfrán, y de Tierra del Fuego, Gustavo Melella.

Además, según pudo saber este medio, en cuanto al resto de la oposición “dialoguista”, el jefe del bloque del PRO en la Cámara de Diputados, Cristian Ritondo, tiene intenciones de asistir, aunque podría enviar a algún compañero de banca en su lugar si es que no pude viajar por “cuestiones personales que tiene ese mismo día”. Su par del Senado, Luis Juez, también confirmó.

Los festejos por el 208° aniversario del Día de la Independencia comenzarán formalmente en Tucumán el domingo, con un show musical desde las 18:00 a cargo del grupo de cumbia Los Palmeras, y seguirán el lunes con más espectáculos hasta las 20:30.

Para las 21:00, está prevista la llegada del Presidente, quien se dirigirá directamente a un hotel de la zona para descansar solo unas horas, ya que a las 23:00 comenzará la vigilia y a las 24:00 en punto se firmará el Pacto de Mayo.

