Tini Stoessel rompió el silencio y reveló "Había normalizado engordarme en las fotos"

Tini Stoessel se encuentra en el momento más sincero y catártico de su carrera. La artista acaba de estrenar el álbum Un mechón de pelo y luego ofreció una serie de presentación en el Club Hurlingham, todas con entradas agotadas. Ahora, la cantante protagonizó una entrevista con Gabriel Rolón en la que explicó todo el detrás de escena de este disco.

En su nuevo lanzamiento, Martina habla de manera poética sobre la enfermedad de su padre, sobre su separación de Rodrigo de Paul y las habladurías que la rodearon, además se desnudó en torno a su salud mental y los problemas que la trajo tanta exposición.

Así, se confesó frente a Rolón en relación a los ataques que ha recibido todos estos años por su cuerpo: “Con la crudeza y la maldad con la que se habla del cuerpo, de la cara, de la voz ajena, cuando se tendría que abordar el tema desde otro lugar", comenzó diciendo.

La decisión extrema de Tini Stoessel

Sintiéndose mal con su cuerpo, la cantante de "Carne y hueso" decidió ocultarse: "Sentía que taparme era la solución, me empecé a vestir grande, ponerme guantes, engordarme en las fotos. Yo ya lo había normalizado”, reveló y así se pudo comprender por qué en muchas oportunidades la vimos vistiendo prendas oversize

“Y después me di cuenta de todo lo que me afectó. ¿Voy a estar toda la vida esperando la aceptación de todo el mundo? Voy a terminar infeliz toda la vida. En ese proceso dije ‘ya no me alcanza estar hablándolo con mis amigas y mi familia, con mi psicólogo y mi psiquiatra, necesito sacarlo para afuera’”, cerró Tini Stoessel sobre este proceso de sanación que está simbolizado en el disco.

Fuente: caras.perfil.com