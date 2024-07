El papá de Camila Homs sufrió un robo millonario en su campo: ya identificaron a una persona implicada

El papá de Camila Homs, Horacio Homs, reportó hace varias horas que sufrió un robo millonario en su casa de campo, propiedad ubicada en la localidad de General Madariaga, en la provincia de Buenos Aires.

De acuerdo a la información que brindó el periodista Juan Etchegoyen, los ladrones ingresaron por un área que no tenía cámaras de seguridad. “Se llevaron dos ventanas completas con sus marcos, una bajo mesada, dos cuchetas y un termotanque. Lo hicieron en momentos donde no había nadie en la propiedad”, comentó el conductor para detallar las pérdidas hasta el momento contabilizadas

Luego, el locutor se puso en contacto con Horacio, quien confirmó la situación y sumó que una de las personas involucradas está plenamente identificada. “También se robaron aires acondicionados y faltaron muchas cosas. Yo no voy mucho porque vivo en Mendoza y me queda lejos. Me contaron que había un grupo de usurpadores en la zona que se habían ido y volvieron. Y hay una señorita que vivía ahí que me hizo el robo, una mugrienta”, aseguró.

Consultado por Etchegoyen sobre la posibilidad de realizar alguna denuncia ante las autoridades, Homs lo descartó: “Me da mucha pena la clase de gente que es. Es gente que ni vale la pena perder un segundo más de tiempo hablando de esto. Me tiene sin cuidado y para mí lo que robaron no tiene valor y para esa pobre gente tiene valor, la casa la desvalijaron”.

Fuente: TN