Luego del explosivo descargo de Mauro Icardi contra Nora Colomino, la mamá de Wanda Nara, la tensión se instaló en la familia y fue su exsuegra quien tomó las riendas de una nueva polémica porque compartió una foto que fue, para muchos, dirigida para el futbolista.

Nora Colomino le apuntó a Mauro Icardi y estalló un escándalo

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara mantienen su disputa en el plano judicial, Nora Colomino aprovechó para “devolverle” las acusaciones al futbolista de Galatasaray y expuso una foto en Instagram con una especie de “mensaje encriptado”.

El demoledor gesto de Nora Colosimo que devastó a Mauro Icardi y desató un nuevo escándalo con Wanda Nara

Tiempo atrás, el exmatrimonio había adoptado unos perritos y ahora que la ruptura quedó definida de forma absoluta, Colomino subió una story junto a los cachorritos, dejando en claro que le pertenencen a ella y no al ex Inter y PSG.

El descargo de Mauro Icardi contra la mamá de Wanda Nara

En LAM, se mostraron los chats en lo que Mauro Icardi le respondió a la madre de Wanda Nara, quien le había escrito cuando debió operarse: “Hola Norita querida, apareciste por suerte. Qué raro que no apareciste el viernes cuando mi abogada te envió la resolución del juez de que las nenas tenían que estar conmigo hasta el día 25/12/2024. Tampoco apareciste cuando te escribí”, inició.

En esa línea, agregó: “¿Para mandar mensajes armados y filtrarlos a la prensa sí te prendés? Se ve que todavía no aprendieron que no les servirá de nada. Por desgracia fuiste parte del impedimento de contacto con mis hijas. Y caerá una denuncia sobre vos también”, apuntó.

“¿Te parece que me fui de mambo como vos decís? Irse de mambo fue excluirme de mi propio departamento, del cual me felicitaste cuando compré, con denuncias de violencia de género inventadas. Excluirme de Santa Bárbara con otra falsa denuncia de violencia de género y diciendo que tenía armas de fuego. Sacarme plata, robarme pertenencias”, sostuvo Mauro Icardi.

Por su parte, ratificó el reclamo: “Irse de mambo también es impedirle a mis hijas estar los días que determinó un juez y un defensor de menores, a los cuales se les están riendo en la cara, pero todo caerá por su propio peso. Me parece de caradura total echarme la culpa a mí de una enfermedad, cuando hace 11 años los banqué a todos ustedes en todo y contra todos”.

“No te olvides que el regalo de cumpleaños de tu departamento te lo hizo Wanda, pero la plata salió de mi cuenta. No te olvides quién te bancó todos estos años viviendo en Milano, en París, en Estambul, cuándo y cuánto se te cantaba. Si vamos a echar cosas en cara me parece que tenés poco para decir de mí. Quién te dijo que la enfermedad no se la agarró cuando se encamaba en mi casa de Milán con un excompañero mío”, sentenció.

Fuente: La 100